واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بعد هجمات على أمريكيين



طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.



وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن تحذير السفر يأتي عقب صدور أمر بالمغادرة لأفراد الأسر والموظفين الحكوميين من غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة بأربيل "نظرا لتزايد التهديدات الأمنية ضد الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد "نظرا لدواع أمنية، نوجه موظفي الحكومة الأمريكية في بغداد بعدم استخدام مطار بغداد الدولي".

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تشمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من جنود مشاة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) أمس السبت إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية وفرقا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط.



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