خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء جمهورية سنغافورة ويبحثان سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية



التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقِدَ في قصر الوطن في أبوظبي، سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول كافة، مشيراً سموّه أن صاحب السموّ رئيس الدولة يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع جمهورية سنغافورة، والاستفادة المتبادلة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين والعمل على استكشاف مجالات نوعية إضافية تخدم الطرفين.

وأشار سموّه إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم الشركات الإماراتية والسنغافورية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما دعم مبادرات البحث والتطوير في المجال التكنولوجي ما يسهم في دفع التنمية والازدهار في البلدين.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

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