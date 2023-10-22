منصور بن محمد يشهد العرس الجماعي لـ50 شاباً في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، العُرس الجماعي الذي ضم 50 شابا في إمارة دبي ونظمته وزارة تنمية المجتمع بدعم من رجل الأعمال الإماراتي سعادة خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، والذي أقيم في فندق "هيلتون دبي الحبتور سيتي"، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي واستمراراً لنهج القيادة الرشيدة في استدامة مبادرات الأعراس الجماعية والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف الزواج على الشباب.

وهنأ سموه الشباب المشاركين في العرس الجماعي، متمنياً لهم السعادة والاستقرار في حياتهم الأسرية الجديدة، كما بارك سموه لأهلهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات الحكومة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيداً بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها المستدام، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية.

وبهذه المناسبة قدم خلف بن أحمد الحبتور التهنئة للعرسان، معرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

وقال "فرحتكم اليوم هي فرحتنا جميعاً، وتعطينا طاقة إيجابية كبيرة. اليوم هو بداية مرحلة جديدة ومهمة جداً في حياتكم. نصيحتي لأبنائنا وبناتنا أن تعطوا الأولوية لتأسيس عائلات مترابطة وإنجاب الأطفال الذين سيكونون ذخراً لأهلم ولوطنهم".

وأضاف "للعام الثاني على التوالي وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ندعم هذه المبادرة الاجتماعية، لأن تأسيس الأسر في جو من الاستقرار المعيشي، أمر في غاية الأهمية، ومثل تلك المبادرات تساهم في تخفيف أعباء الزواج على أبنائنا لبدء حياة زوجية سعيدة".

حضر العرس بجانب سموه، سعادة ناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وراشد خلف الحبتور، وعدد من المسؤولين وذوي العرسان والمدعوين.

الجدير بالذكر أن تنظيم هذا العرس يأتي وفقا لمظلة مذكرة تفاهم، وقّعتها وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة الحبتور، من أجل دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز رؤية وأهداف الوزارة، وسعي المجموعة للمساهمة مع شركائها لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة، وتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحفيز مشاركة الشباب في الأعراس الجماعية التي تسهل وتيسر عليهم تكاليف الزواج. وتقدم مجموعة الحبتور الدعم للشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية.

وتدعو الوزارة الشباب للاستفادة من الأعراس الجماعية، من خلال التسجيل في خدمة الأعراس الجماعية التي توفرها لهم عبر الموقع الإلكتروني: بما يؤهل من تنطبق عليهم الشروط، للمشاركة في الأعراس الجماعية التي يتم تنظيمها في مختلف إمارات ومناطق الدولة على مدار العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز