“الفجيرة للفنون القتالية” يستحوذ على كؤوس“الصداقة الإماراتية الكورية” للتايكواندو

حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً غير مسبوق على مستوى الدولة في رياضة التايكواندو، حيث استحوذ على جميع الكؤوس في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، والتي أقيمت في إمارة الشارقة بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو، وبرعاية السفارة الكورية، وبحضور سعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وأعضاء اتحاد التايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو وسعادة سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية، وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعبة من مختلف نوادي الدولة.

وقد تمكن فريق التايكواندو من الحصول على 29 ميدالية ذهبية وسبعة فضية وتوج في المركز الأول في جميع الفئات الأربع للبطولة، وبذلك يكون الأول في فئة الشباب والآنسات والرجال والسيدات.

وبهذه الانجازات يستهل الفجيرة مشواره نحو درع التفوق العام لهذا الموسم ب 304 نقاط، حصل عليها في بطولة واحدة.

وقال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذه النتيجة تأتي ثمرة التدريبات المكثفة والمعسكرات التي خاضها الفريق في الفترة السابقة، ومما لاشك فيه فهي أيضاً نتاج لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأضاف: يسعدنا أن نهدي هذا الإنجاز لسموه لما يقدمه من اهتمام ورعاية للرياضة بشكل عام وللنادي بشكل خاص.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز