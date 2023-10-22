“الفجيرة للفنون القتالية” يستحوذ على كؤوس“الصداقة الإماراتية الكورية” للتايكواندو

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً غير مسبوق على مستوى الدولة في رياضة التايكواندو، حيث استحوذ على جميع الكؤوس في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، والتي أقيمت في إمارة الشارقة بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو، وبرعاية السفارة الكورية، وبحضور سعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وأعضاء اتحاد التايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو وسعادة سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية، وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعبة من مختلف نوادي الدولة.
وقد تمكن فريق التايكواندو من الحصول على 29 ميدالية ذهبية وسبعة فضية وتوج في المركز الأول في جميع الفئات الأربع للبطولة، وبذلك يكون الأول في فئة الشباب والآنسات والرجال والسيدات.
وبهذه الانجازات يستهل الفجيرة مشواره نحو درع التفوق العام لهذا الموسم ب 304 نقاط، حصل عليها في بطولة واحدة.
وقال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذه النتيجة تأتي ثمرة التدريبات المكثفة والمعسكرات التي خاضها الفريق في الفترة السابقة، ومما لاشك فيه فهي أيضاً نتاج لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأضاف: يسعدنا أن نهدي هذا الإنجاز لسموه لما يقدمه من اهتمام ورعاية للرياضة بشكل عام وللنادي بشكل خاص.
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