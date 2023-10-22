بفارق نقطة عن ليفربول وتوتنهام..أستون فيلا خامس الدوري الإنجليزي برباعية في وست هام

حقق أستون فيلا انتصاره الحادي عشر تواليا على أرضه منذ الموسم الماضي اثر فوزه الساحق على ضيفه وست هام 4-1 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع استون فيلا رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن كل من ليفربول الثالث وتوتنهام الرابع، والاخير يملك مباراة يخوضها في ختام هذه المرحلة على ارضه ضد فولهام الاثنين. اما مانشستر سيتي المتصدر فيملك 21 نقطة، متساوياً مع وصيفه أرسنال الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه تشلسي 2-2 السبت.

وطرأ تغييراً كبير اً على نتائج أستون فيلا منذ أن تسلّم تدريبه الاسباني أوناي ايمري حيث يطمح الى احتلال مركز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للمرة الاولى في تاريخه بالصيغة الجديدة، علماً انه توج بطلا لاوروبا عام 1982.

وكان نجم المباراة لاعب الوسط الدفاعي في فيلا البرازيلي دوغلاس لويز الذي بات اول لاعب يسجل في ست مباريات بيتية توالياً عندما افتتح التسجيل بتسديدة زاحفة من مشارف المنطقة (30).

وأضاف لويز نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء (51).

قلص وست هام الفارق عبر هدافه جاريد بوين (56)، رافعاً رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفيلا الذي أضاف له هدافه أولي واتكينز الثالث بعد أن تلاعب بالمدافع الفرنسي كورت زوما واطلق كرة قوية في سقف الشباك (74)، قبل ان يضيف الجناح الجامايكي ليون بايلي الرابع بعدما تلاعب بالمدافع الدولي المغربي نايف أغرد (89).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز