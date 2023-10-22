الشراكات العالمية تدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للسياحة 2031

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع دول العالم في قطاع السياحة؛ باعتباره مساهماً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومنظمة السياحة العالمية وضرورة العمل على تطويرها والانتقال بها نحو مستويات أكثر زخماً؛ دعماً للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. جاء ذلك خلال لقاء معاليه كلاً من سيلسو سابينو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، وروزا آنا موريلو رودريغيز، وزيرة دولة للسياحة في مملكة إسبانيا، وعزيز عبدالحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ والمسؤول عن الملف السياحي بجمهورية أوزبكستان، ومريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، وزوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لبحث سبل تطوير قطاع السياحة الإماراتي والعالمي، وذلك على هامش مشاركة معاليه في الدورة الـ25 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بصفته نائب رئيس الجمعية العامة بمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط، والذي عقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2023.

تعاون مع البرازيل

وبحث معالي بن طوق مع وزير السياحة البرازيلي سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الثنائية، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بدعم من قيادتي البلدين.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن حكومة الإمارات حريصة على الاستفادة من هذا الزخم الكبير في العلاقات بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وخلق مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من البلدين للتوسع والازدهار في قطاعات الاقتصاد الجديد بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص؛ باعتباره داعماً رئيسياً لاستدامة نمو الاقتصادات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات جديدة تسهم في تعزيز حركة السياحة بين البلدين وزيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يصب في زيادة أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة.

وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات تمتلك قصة نجاح رائدة لقطاعها السياحي، شهدت العديد من المحطات المفصلية التي عززت صعوده المتنامي، ودعمت مكانة الدولة مركزاً محورياً يقود الجهود العالمية لتطوير السياحة العالمية، وعلى الرغم من حداثة التجربة الإماراتية، فإنها أثبتت للعالم قوة وتنافسية قطاعها السياحي وتطوره المستمر، وهو ما يمكن لمسه من خلال تبوؤ الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم خلال عام 2022، وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية».

بدوره، أكد سيلسو سابينو، وزير السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الإمارات والبرازيل، موضحاً أنه من الضروري الاستفادة من المحطات التي وصلت إليها في تنمية التعاون الثنائي في قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على دعم حركة السياحة بين الإمارات والبرازيل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المشتركة بمشاركة واسعة للقطاع الخاص من البلدين، وبما يدعم أهدافهما التنموية ذات الصلة، ويصب في تعظيم نسبة مساهمة القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.

140 ألف زائر من الإمارات وإسبانيا



وفي لقاء آخر مع روزا آنا رودريغيز، وزيرة دولة للسياحة في مملكة إسبانيا، أكد معالي بن طوق عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا، وأهمية استكشاف المزيد من الفرص المواتية لدعم القطاعات الاقتصادية في البلدين، بما في ذلك القطاع السياحي، وبما يدعم جهود التنمية المستدامة المشتركة.

وقال معاليه: «تؤدي إسبانيا دوراً محورياً على رأس منظمة السياحة العالمية، بصفتها العضو الدائم في المنظمة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة، ومن هذا المنطلق نؤكد التزامنا في دولة الإمارات بدعم أنشطة المنظمة، وتعميق التعاون مع إسبانيا وكل أعضاء المنظمة لدعم وتطوير قطاع السياحة العالمي».

وناقش الجانبان سبل زيادة التبادل السياحي بينهما خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن حركة السياحة بين الإمارات وإسبانيا تشهد نمواً مستمراً، حيث سجلت في عام 2022 نحو 140 ألف زائر من الجانبين، وأعربا عن أهمية استحداث آليات جديدة تعزز هذا الزخم بشكل مستدام، وتسهم في تطوير مشاريع سياحية مشتركة تعزز النماء الاقتصادي للبلدين.

تحفيز السياحة مع أوزبكستان

وفي السياق ذاته، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع عزيز عبدالحكيموف، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ بجمهورية أوزبكستان، وناقشا أطر دعم علاقات التعاون الاقتصادي ودفعها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع القطاعات الاقتصادية، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأكد معالي بن طوق أهمية توفير اتجاهات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف مجالات اقتصادية أخرى يمكن من خلالها تعميق التعاون والشراكة القائمة، والانتقال بها باتجاه قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها السياحة والطيران، لدورها الفاعل في تنويع واستدامة الاقتصادات الوطنية.

وأقر الجانبان بضرورة تعزيز التعاون المشترك لتحفيز حركة السياحة والطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمشاريع والشركات الناشئة العاملة في قطاع السياحة.

تقديم الدعم للشركات الناشئة بالإمارات وجورجيا

وبحث معاليه خلال اجتماع آخر مع مريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والاستفادة من الأدوات التي توفرها لتحفيز مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات اقتصاد المستقبل وقطاع السياحة والسفر.

وأكد الجانبان أهمية استثمار الزخم المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تحفيز حركة السياحة والطيران، وتدشين مشروعات سياحية مشتركة، وبما يصب في زيادة أعداد السائحين في كلا البلدين، ويسهم في استدامة نمو اقتصادهما.

من جهتها، أكدت مريم كفريشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والاستدامة في جورجيا، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل محطة مفصلية ستوفر العديد من فرص نمو غير مسبوقة في التجارة والاستثمار.

وقالت: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز شراكتنا مع الإمارات من خلال قطاع السياحة، وذلك عبر تحفيز الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التبادل السياحي، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي».

75 % إشغال فنادق الإمارات

وتولي حكومة دولة الإمارات قطاع السياحة أهمية بالغة؛ باعتباره مساهماً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وعملت خلال السنوات الماضية على إبراز التنوع السياحي للدولة، والترويج للمميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، بهدف استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية بمشاريع السياحة الداخلية، بما يصب في ترسيخ مكانة الإمارات المميزة على خريطة السفر والسياحة إقليمياً وعالمياً، ويسهم في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى يوليو لعام 2023، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بينما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

شراكة استراتيجية

إلى ذلك، بحث معالي بن طوق مع زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة من أجل دعم وتطوير قطاع السياحة بالدولة وتعزيز نموه المستدام.

وأكد معالي بن طوق أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومنظمة السياحة العالمية، والتي تتجسد من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة، من أبرزها منتدى «الابتكار والرقمنة في مجال السياحة»، الذي استضافته الدولة في عام 2022، وتناول الاتجاهات المستقبلية لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في نمو الاقتصادات الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات جديدة، إضافة إلى مشروع الحساب الفرعي للسياحة، الذي يستهدف تعزيز النظام الإحصائي لقطاع السياحة في الدولة، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والعاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة تطوير هذه الشراكة والانتقال بها نحو مستويات أكثر زخماً تسهم في بناء قطاع سياحي مستدام يحمل العديد من الفرص الواعدة ويسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويخدم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على الابتكار، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم ريادة قطاع السياحة الإماراتي، وتزود الكوادر البشرية العاملة به بأحدث الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة وجهة أولى للسياح من جميع أنحاء العالم.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، خلال اللقاءات، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الهادفة إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، كما أشار إلى أهمية حضور منتدى الشارقة الدولي العاشر للسياحة والسفر 2023، والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل لاستكشاف الفرص والمزايا التي يوفرها قطاع السياحة الإماراتي.