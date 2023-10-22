خريجون جدد: الخبرة والتدريب حجر عثرة في التوظيف والمعارض فرصة لتوفيرها

كثير من الخريجين والخريجات المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية أو ثانوية من الباحثين عن عمل، تحول الخبرة والتدريب دون حصولهم على الوظائف المطروحة في سوق العمل، وتقف حاجزاً بينهم وبين الوظيفة، فأضحت معارض التوظيف بالنسبة لهم فرصة ثمينة لإيجاد وظائف شاغرة في العديد من الجهات المشاركة في تلك المعارض، لافتين إلى أن هناك بعض الجهات طالبة الوظائف، تستقطب الخريجين الجدد، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم، وبعضها تطلب الخبرة، ما يقلل فرصهم في التوظيف بالنسبة للطلبة الخريجين حديثاً، فلم يتحصلوا على وظائف بسبب عدم حصولهم على الخبرات والدورات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم إلى الوظائف المطروحة، مبينين أنه من خلال تلك المعارض، يتم إجراء المقابلات الشخصية معهم ساعة تقديم السيرة الذاتية، كما أن بعض الجهات توظف فوراً من غير شرط الخبرة، كما أن بعضها تطلب الخبرة، أو يتم إعلام الباحث عن وظيفة، بأنه سيتم التواصل معه إلكترونياً.

التقت «البيان» بعض طالبي الوظائف، حيث أكدوا أنهم قدموا سيرهم الذاتية للجهات المشاركة في العديد من المعارض، التي تقام في مختلف إمارات الدولة، مبينين أن الدولة عملت على تمكين الشباب، وتوفير كل معينات النجاح لهم، حيث وفرت التعليم المناسب، حتى نالوا الشهادات العليا في مختلف التخصصات التي يطلبها سوق العمل، مطالبين بعض الجهات بضرورة توفير التدريب اللازم لهم، حتى يتحصلوا على الوظائف (فوراً)، في الشواغر المطروحة، وفق شهاداتهم وتخصصاتهم.

فرصة

أكد أحمد جمعة المروي، خريج ثانوية عامة، أن تلك التجربة تعد الثانية له في زيارة المعرض الوطني للتوظيف، وأنه يأمل في أن يجد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهله وخبرته في التصوير، الذي مارسه لمدة عامين في إحدى الجهات، مبيناً أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت الكثير من الوظائف من خلال المعرض، والذي أضحى منصة مثالية، تتيح الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، متمنياً ألا تقف الخبرة حجر عثرة أمامه، وتحول دون توظيفه.

تخصص

ويتمنى حسن بطي السويدي، يدرس بجامعة الشارقة، تخصص الأمن السيبراني، أن يجد وظيفة في معرض التوطين الوطني بالشارقة، حتى يتمكن من إكمال دراسته، وأن تتم مقابلته في ذات اليوم، وتوظيفه، حيث تتوافر العديد من الشركات العارضة للوظائف، كما أنه حرص على زيارة المعرض، لتقديم سيرته الذاتية للمـؤسـسات المشــاركة فيه، فنثرها في عدد من الجهات، إضافة إلى جهات عديدة حكومية، وخاصة، مبيناً أن المعرض يعد فرصة جيدة للمواطنين الباحثين عن العمل.

وأكد راشد يوسف الملا، خريج من كليات التقنية العليا بالشارقة 2023، تخصص هندسة ميكانيكية، أنه قدم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، وفقاً لتخصصه، متمنياً أن يجد وظيفة مناسبة لتخصصه من خلال معرض التوظيف الوطني في إكسبو الشارقة، لافتاً إلى أنه أجرى العديد من الدورات التدريبية التي ستساعده في الحصول على وظيفة، وأنه متأمل خيراً بأن يجد وظيفة شاغرة من خلال المعرض الوطني – خصوصاً – وأن هناك العديد من الجهات المشاركة، وأنه قدم في الكثير منها، متمنياً التواصل معه في أقرب وقت، بحسب وعد الجهات التي قدم فيها، وألا تكون الخبرة حجر عثرة أمامه.

تطوير

ويقول عبد الرحمن خالد العلوي، تخصص هندسة ميكانيك من تقنية دبي، والتي تخرج فيها عام 2021، أنه قدم في عدد كبير من المؤسسات المشاركة في المعرض، كما قدم في الدورات الماضية، إلا أنه حتى الآن لم يتلقَ سوى وعود بالاتصال، مبيناً أنه يرغب في الاعتماد على نفسه وتطويرها بالدورات التدريبية، كما أنه بذل قصارى جهده، لكن أبواب العمل مغلقة في وجهه بسبب الخبرة، على الرغم من استعداده للعمل في وظيفة مناسبة، مبيناً أنه أعد نفسه بالعديد من الدورات التدريبية التي تؤهل إلى سوق العمل خلال الفترة الماضية، منها دورة المهارات الإدارية.