محمد بن حم يزور شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، بزيارة إلى شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو، وذلك خلال جولة عمل في العاصمة الروسية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات.
واطلع على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، واستمع بن حم إلى شرح مفصل عن المصنع، حيث يضم أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة، مثنياً على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة في جميع مراحل الإنتاج.
وناقش بن حم مع سيرجي لاقيه، مالك شركة مولكوم للأغذية، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي، وبحثا سبل تعزيز العمل المشترك، واتفق الجانبان على دراسة عدد من المشاريع ذات الصلة بالمجال الغذائي، والعمل على إعداد جدول زمني لبحث إمكانية إقامة شراكة مستدامة لتوظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة في مجال التغذية.
MENAFN22102023000110011019ID1107283760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.