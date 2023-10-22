محمد بن حم يزور شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو

قام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ، بزيارة إلى شركة «مولكوم» للأغذية العالمية في موسكو، وذلك خلال جولة عمل في العاصمة الروسية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات.

واطلع على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، واستمع بن حم إلى شرح مفصل عن المصنع، حيث يضم أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة، مثنياً على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة في جميع مراحل الإنتاج.

وناقش بن حم مع سيرجي لاقيه، مالك شركة مولكوم للأغذية، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي، وبحثا سبل تعزيز العمل المشترك، واتفق الجانبان على دراسة عدد من المشاريع ذات الصلة بالمجال الغذائي، والعمل على إعداد جدول زمني لبحث إمكانية إقامة شراكة مستدامة لتوظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة في مجال التغذية.



