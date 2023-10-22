17 مليار درهم قيمة صادرات أعضاء غرفة الشارقة منذ بداية 2023

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها منذ بداية 2023، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، حيث شهدت الغرفة نمواً كبيراً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، وذلك مع انضمام 4981 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء 45.373 عضواً، فيما تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة، أكثر من 17 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ6 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، واستعرض الاجتماع أهم مبادرات الغرفة والإنجازات التي حققتها منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.

كما بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ، والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.

استراتيجية

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال عام 2023 يعكس التزامها الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024، والمتمثلة بدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي، وجذب الاستثمار، مؤكداً أن الغرفة حرصت خلال العام 2023 على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فضلاً عن سعي الغرفة الدائم لتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال، من خلال مجموعة واسعة من الخطط الاستراتيجية التي حققت قيمة مضافة لأعضاء الغرفة، وتجسدت بهذه النقلة النوعية في العضويات الجديدة والأرقام المسجلة.

تعزيز

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي، إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ منذ بداية عام 2023، هو دليل على نجاح الغرفة في تحقيق معظم مستهدفاتها لهذا العام، حيث بلغ عدد العضويات المجددة خلال الأشهر التسعة لعام 2023، 40 ألفاً و392 عضوية، كما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1674 عضوية، فيما وصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى 58.798 ألف شهادة، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به إمارة الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية، إلى جانب استمرارية جهود الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات متميزة تخدم قطاع الأعمال، وابتكار وسائل وطرق تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة.

نجاح

إلى ذلك أشار عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن نجاح الغرفة في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة يأتي ثمرة جهودها في استقطاب الاستثمارات من خلال خطط واستراتيجيات شاملة سهلت إجراءات العضوية والتجديد، ووفرت مزايا تنافسية للأعضاء أضافت لنشاطاتهم قيمة مضافة، إلى جانب جودة وتميز منظومة الخدمات الذكية والإلكترونية المتكاملة التي تمتلكها الغرفة والتي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن انضمام حوالي 5 آلاف شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة منذ بداية عام 2023، يعطي حافزاً للغرفة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات وإطلاق أبرز المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة.