رئيس «اقتصادية أبوظبي»: منتدى الاستثمار العالمي نقلة نوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جددت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، التأكيد على التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بقيادة جهود التحول لمصادر الطاقة المتجددة، والمساهمة بإيجابية في التنمية المستدامة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تمثل مشاركة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتصريحات سموه عن دور المنتدى، رؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالعمل الجماعي، والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد سموه أن المنتدى يسهم في مناقشة التحديات القائمة، وسُبل مواجهتها، مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام، يقوم على رؤية مشتركة، تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم، من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة».

وأضاف: «تشكل الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد)، التي استضافتها أبوظبي، نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ دعت القطاعين العام والخاص للعمل معاً، للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات في قطاعات الطاقة والزراعة والأغذية، وحلول التنمية المستدامة، لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي، من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

وأوضح أن دولة الإمارات، استرشاداً برؤية القيادة، اتخذت خطوات مهمة في التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام، ويشمل الجميع، إذ تقوم بالاستثمار داخل وخارج الدولة في مشاريع الاستدامة في عدة قطاعات، بما فيها الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا المتطورة، من أجل بناء اقتصاد المعرفة والابتكار على الصعيد العالمي.

وقال: «مع اتساع فجوة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، وارتفاع قيمة سوق تمويل الاستدامة إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، دعا منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي، القطاعين العام والخاص، للتحرك السريع من أجل توفير تمويل طويل الأمد في الاقتصاد الأخضر، الذي يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين، مع أهمية تطوير منظومة ملائمة، بحيث تشكل إطاراً ملائماً للشراكات الدولية والاستثمارات للقيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «تعهدت دولة الإمارات بتخصيص استثمارات تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم)، لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة (3) أضعاف، خلال السنوات السبع (7) المقبلة. ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم)، إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي. ولا تعتبر الحكومة المساهم الوحيد في هذا الجانب الحيوي، حيث يقوم القطاع الخاص في دولة الإمارات بدور رئيس في الاستثمار والتمويل من أجل نمو الاقتصاد الأخضر».

وخلال العام الماضي، قامت ست (6) بنوك إماراتية، بتوفير تمويلات تبلغ 190.6 مليار درهم (51.8 مليار دولار أمريكي)، لمشاريع الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وأشار تقرير حديث إلى أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في دولة الإمارات، يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار أمريكي)، في مشاريع الاستدامة.

وقال معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «ضمن جهودها لتوفير الأطر اللازمة لتطوير التمويل في الاقتصاد الأخضر، والأدوات المالية اللازمة في هذا المجال، قامت دولة الإمارات بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في عامي 2016 و2019، والمبادئ الإرشادية للتمويل المستدام، لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020، والإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021».

وأوضح أن «توصيات منتدى الاستثمار العالمي لمواجهة التحديات، والحلول التي توصل إليها في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية، ستشكل أرضية مناسبة للمناقشات والحوارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2023».

ودعا المنتدى لأهمية الاستفادة من رؤى المستثمرين في مناقشات قمة (كوب 28) في دولة الإمارات.

واختتمت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، الذي نظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيس، بنجاح، حيث استقطب 8000 مشارك، منهم 1100 متحدث، و5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير، و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية، وعدد كبير من صانعي السياسات، وأكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين من 160 دولة.