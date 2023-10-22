بمشاركة ودعم سياحة الشارقة.. افتتاح أول مرفق بقطاع الضيافة في الإمارات لتعبئة عبوات المياه

افتتح منتجع كورال بيتش الشارقة أول مرفق لتعبئة مياه الشرب بقطاع الضيافة في الإمارات الشمالية، بحضور خالد بن جاسم سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة وعدد من كبار المسؤولين، وتأتي تلك المبادرة في إطار جهود المنتجع الدؤوبة لترسيخ الاستدامة، والحفاظ على البيئة ومنع تسرب 300.672 عبوة بلاستيكية إلى البيئة.

إلى ذلك أشاد خالد بن جاسم سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بالمبادرة التي أطلقها منتجع كورال بيتش الشارقة وأضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل منتجع كورال بيتش على جهودهم النوعية وسعيهم نحو تمكين الاستدامة ودعم المبادرات الوطنية في هذا الصدد، من أجل مستقبل مشرق للجميع. كما نتطلع لانخراط مزيد من الشركات والمؤسسات في مثل تلك المبادرات التي تنعكس إيجاباً على البيئة، والمجتمع والتنمية بشكل عام».

يُذكر أن الحد من النفايات البلاستيكية أضحى محور التركيز الأساسي لمنتجع كورال بيتش الشارقة، حيث تشكل الزجاجات البلاستيكية جزءاً كبيراً من النفايات البلاستيكية ضمن المنتجع، لاسيما في منافذ الطعام والمشروبات وغرف الضيوف. من خلال تنفيذ هذا المرفق النوعي لتعبئة المياه، فإن المنتجع في طريقه للتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مما يسهم في مستقبل أنظف وأكثر خضرة.

وعبّر افتخار حمداني المدير الإقليمي للمناطق الشمالية – فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة عن سعادته بتدشين المرفق وقال: «نحن ملتزمون بتقليل بصمتنا البيئية الشاملة مع الحفاظ على تجارب الضيوف الاستثنائية. كما أود التنويه إلى أن المرفق الجديد يضمن تنقية المياه بجودة عالية وبدقة كبيرة، وستتوفر عبوات المياه المُنتجة بالوحدة في غرف الضيوف الفندقية ومنافذ الأطعمة والمشروبات».

الجدير بالذكر أن شركة إدارة الضيافة القابضة (HMH)، أطلقت في مارس 2021، مبادرة «كن مع الاستدامة، حافظ على البيئة» في جميع فنادقها، مما أدى إلى تنشيط برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات واتخاذ إجراءات إيجابية من أجل البيئة. وتأتي تلك المبادرة في إطار جهود ترسيخ الاستدامة التي ينفذها المنتجع كما بادر منتجع كورال بيتش الشارقة أيضاً بزراعة 110 شجرات حول العالم، حتى إن المنتجع يضم مزرعة كورالجانيك الخاصة به. كما قام المنتجع بتحويل الكتان المهمل إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام وتوزيعها على موظفيه. ويقلل المنتجع من النفايات الموجهة إلى مكب النفايات من خلال التعاون مع المنظمات المحلية التي تساعد في تحويل النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل العلب والكرتون والأدوات والزيوت المستعملة. بينما تذهب النفايات الأخرى إلى الآلة الضاغطة الكائنة بالمنتجع.