كفوا عن إعاقة الممر داخل الطائرة

على عكس بعض قراء ((فايننشال تايمز))، يقودني قدري إلى استخدام الطيران التجاري، وغالباً ما أكون في الجزء الخلفي من الطائرة؛ لذا فأنا معتاد على تصاعد التوتر الذي ينشأ عند إعلان الطاقم بداية الصعود إلى الطائرة. سيكون قد تشكّل بالفعل طابور من المسافرين الذين يتنافسون على الصعود على متن الطائرة بسرعة، لتبدأ بعدها لعبة الأمتعة.

أولاً: يصطف المسافرون داخل الممر المؤدي إلى الطائرة، أو يحتشدون في الحافلة التي تقلهم إليها. يتبع ذلك تدافع بطول الممر داخل الطائرة، للمرور بين مسافرين يضعون أمتعتهم في أماكن التخزين العلوية، حتى الوصول إلى الصف الصحيح، ومن ثم التلويح للروح عاثرة الحظ الجالسة في المقعد الأوسط لإفساح المجال. وعند جلوسي، أخيراً، في المقعد الملاصق للنافذة، أرقب، في سلام، المشاحنات التي تنشأ بين المسافرين.

لقد بدت شركة ((يونايتد إيرلاينز)) متفائلة هذا الأسبوع مع كشفها عن الطريقة الجديدة التي ستستعين بها عند صعود المسافرين على متن الطائرات اعتباراً من 26 أكتوبر، في محاولة لتقليل التأخير، فعوضاً عن شغل الدرجة الاقتصادية صفاً تلو الآخر، ستولي الشركة الأولوية للأشخاص الذين حجزوا مقاعد ملاصقة للنافذة، يتبعهم أصحاب المقاعد الوسطى، ثم شاغلو المقاعد على الممر. تأمل الشركة في خفض متوسط الوقت المخصص للصعود على متن الطائرة بمنع الركاب من الوقوف في طريق بعضهم بعضاً.

يُعرف هذا بالكلمة المُختصرة بالإنجليزية ((ويلما))، التي تعني ((النافذة، ثم الوسط، فالممر))، وتستخدم شركات طيران أخرى نسخاً منها بالفعل، بما فيها ((لوفتهانزا))، فقد عملت عقول نيّرة على إيجاد حل لمشكلة كيفية حشد المسافرين في أنبوب صغير بأكبر سرعة ممكنة، وكانت ((ويلما)) من بين الحلول. وهناك طريقة أخرى تُدعى ((الهرم المعكوس))، وطريقة ((ستيفن)) للصعود إلى الطائرة، التي سُميّت تيمناً بعالم الفيزياء الفلكية الذي تفتق ذهنه عنها. لكن لا تفرطوا في الحماسة، أيها الركاب، فالدقيقتان التي تعتقد ((يونايتد)) أنها ستختصرهما بواسطة ((ويلما)) ستعيدها فقط إلى مستوى أدائها الذي شهدته في 2019، فالواقع لا يتمّثل فحسب في أن أوقات الصعود إلى الطائرة ظلت تتزايد باستمرار طيلة نصف قرن، بل أيضاً في أن شركات الطيران تبنت سياسات فاقمت من سوئها. فقط تتبعوا المال، وسيرشدكم إلى الرجل الذي يعيق الممر عند الصف 22.

وبخلاف إجبار عدد كبير من الأشخاص على السير بطول ممر ضيق إلى صفوف من المقاعد المصفوفة بإحكام ولا تتيح المرور بسهولة، تكمن المشكلة فعلياً في الأمتعة. كان من الممكن أن تسير الأمور على نحو أسرع لولا حقيقة أن الركاب يحتاجون بالضرورة إلى الوقوف في الممرات لتخزين حقائبهم المحمولة. لقد توصلت دراسة إلى أن الصعود على متن الطائرة يستغرق وقتاً أطول بنسبة 60% إذا اصطحب كل مسافر حقيبتين معه بدلاً من عدم اصطحابه أية أمتعة.

ويمكن تجاوز هذا المازق، نظرياً، بملء الطائرة وفق صيغة ابتكرها جيسون ستيفن، الأستاذ بجامعة نيفادا، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أنه عمل على ((الجاذبية، والفيزياء الفلكية للجسيمات والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وصعود المسافرين على متن الطائرات)).

تنطوى طريقة ستيفن، المعروفة أيضاً باسم ((ستيفن بيرفكت))، على صعود المسافرين إلى الطائرة في مجموعات صغيرة، بحيث يجلسون في مقاعد يفصل بينها صفان. من شأن هذا أن يتيح لهم وضع الأمتعة بأماكن التخزين العلوية في وقت واحد قبل جلوسهم في المقاعد، ثم يأتي دور المجموعة الصغيرة التالية. ويمكن لهذه الطريقة أن تؤتي ثمارها إذا أطاع الجميع مجموعة من التعليمات المُعقّدة بدقة عسكرية، بيد أنني نادراً ما أفعل ذلك.

وبجانب مشكلات تجاهل الأشخاص لمقاعدهم المحددة أو الاندفاع متأخرين صوب البوابة، ثمة مشكلة إضافية، هي أولوية الصعود إلى الطائرة. سيكون من المفيد لوجستياً لو صُرفت التذاكر على نحو ديمقراطي مثالي وكان تخصيص المقاعد عشوائياً، فيُستدعى المسافرون إلى الصعود على متن الطائرة وفق مبادئ علمية صارمة، لكن هذا بعيد تمام البُعد عن واقع السواد الأعظم من شركات الطيران.

حتى إن شركة ((يونايتد)) تتبنى طريقة ((ويلما)) مُعدّلة، إذ يحل ركابها المحظوظون، وعائلاتهم، الذين حجزوا مقاعد متاخمة للنافذة في المجموعة الثالثة. ولن يحل دورهم بعد ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال فحسب، بل أيضاً بعد حاملي البطاقات البلاتينية والذهبية والفضية، بجانب حاملي بطاقات مصرف ((تشيس))، وبطاقات ((دولية محددة))، والمستفيدين من ميزة ((بريميير أكسيس)) المدفوعة؛ بذلك تتضح لكم الفكرة العامة.

لا يحط هذا من قدر ((ويلما))، فهي أفضل من السماح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة في مجموعات من الصفوف تبدأ من الجزء الخلفي، وهو ما يبدو معقولاً، لكن ستيفن رأى أنها أسوأ طريقة، بعد السماح للمسافرين بملء مقاعدهم من الأمام إلى الخلف. ويقول خبراء إنه يمكن إدخال تحسينات على ((ويلما)) عن طريق الهرم المعكوس، من خلال ملء الدرجة الاقتصادية بداية من المقاعد المتاخمة للنوافذ، ثم المقاعد الداخلية، انطلاقاً من الجزء الخلفي من الطائرة. لكن أفضل الخطط الموضوعة تتعارض مع ((الصعود السريع على متن الطائرة))، وهو ما تطلقه شركة ((إيزي جيت)) بتفاؤل على نسختها الخاصة من أولوية الصعود على الطائرة، لكنك تعرقل سير الأمور عند بيعك الحق في شغل المقعد على الممر وفرصة ملء صندوق الأمتعة أعلى الرأس بالحقائب قبل وصول الآخرين. سيهرول المسافرون بعد فترة وجيزة داخل الممر بحثاً عن مساحة؛ وبذلك سيعيقون الآخرين.

وبينما يُعد وضع الأمتعة كلها في مساحات الأمتعة أسرع، فإن شركات الطيران تفرض رسوماً على هذا أيضاً. وقد ذكر جون ميلني، الأستاذ في جامعة ((كلاركسون))، أن الرغبة العملياتية لشركات الطيران بتسريع وتيرة صعود المسافرين على متن الطائرات والحافز المادي للركاب الأكثر ولاءً ((تدفعها في اتجاهين مختلفين)). يكون الربح هو الفائز بصفة عامة في صناعة تتسم بهامش منخفض وتعتمد على رسوم الحقائب والصعود على الطائرة.

يمكن إلقاء اللوم في ذلك على شركات الطيران، أو مسافريها الذين وقعوا في فخ استراتيجية تسعير ((المقاعد الرخيصة بإضافات مكلفة)). في كلتا الحالتين، فإن آفاق تسريع ((يونايتد)) ومنافسيها لعملية صعود المسافرين على متن الطائرات وجعلها أقل إزعاجاً ستكون محدودة للغاية، طالما ظل نموذج الأعمال قائماً. وحتى ذلك الحين، اصطفوا عند البوابة، وأنصتوا بحرص للتنبيهات، وتأهبوا للمتاعب.