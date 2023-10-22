«نورون» تعزز إنتاجية مواقع العمل في الإمارات بإطلاق منصة لاسلكية

أطلقت شركة هيلتي، نورون NURON ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي، المنصة اللاسلكية الجديدة التي يمكنها تحسين إنتاجية موقع العمل، وكفاءة التكلفة، والسلامة، وتعتمد نورون على منصةٍ ببطارية واحدة تغطي جميع الاستعمالات ذات الصلة من الأعمال الخفيفة إلى الشاقة.

وقال توماس دروبسيت، رئيس فرع منطقة الخليج: «يستغرق ترتيب الكابلات ومولدات الطاقة في مواقع البناء حوالي خُمس يوم العمل، ويصبح العمل في الطوابق العالية والمناطق المرتفعة والضيقة والمواقع النائية والواسعة أكثر تعقيداً ويستغرق وقتاً أطول.



في هيلتي، نحن نقوم بتطوير منتجاتٍ مبتكرة تعزز إنتاجية عملائنا، حيث تتيح نورون للخبراء تحويل معظم أدوات الطاقة إلى أجهزة لاسلكية، وسنواصل إضافة المزيد من المنتجات إلى هذه المنصة خلال السنوات القادمة».

وتتميز بطاريات «نورون» المعاد تصميمها بمتانة أكبر مع هيكلها الجديد المقوى بألياف الزجاج وحوافٍ خارجية تمتص الصدمات، مما يوفر حماية إضافية حتى في أصعب الظروف في منطقتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإلكترونيات فيها محكمة الإغلاق لتوفير الحماية من الرطوبة والغبار والملوثات الأخرى.

وعملت هيلتي أيضاً مع الخبراء في مجال البناء لتطوير تقنيتين جديدتين لزيادة السلامة عند استعمال مجال الزاوية، حيث يقوم نظام جهاز التحكم الآلي ثلاثي الأبعاد (3D ATC) بإيقاف تشغيل الأداة وتفعيل قرص الفرامل عند حدوث حركة مفاجئة غير منضبطة في أي اتجاه. وتأتي نفس وظيفة تقليل المخاطر هذه مع نظام سينس تك (SensTech) الجديد، والذي يستشعر عندما يتم إزالة يد المشغل ويقوم بإيقاف تشغيل الأداة عند سقوطها عن طريق الخطأ.



وأضاف توماس دروبسيت، رئيس فرع منطقة الخليج، قائلاً: «نحن نلتزم بجلب ميزة الاتصال السحابي إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2025. من خلال الخدمات المتاحة حالياً من هيلتي مثل إدارة مجموعة الأدوات وبرنامج أون تراك، يمكن استخدام بيانات الأدوات لتحسين العديد من العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل والتكاليف».