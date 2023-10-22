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الجيش المصري يؤكد وقوع إصابات في صفوفه بقذيفة إسرائيلية

10/22/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش المصري وقوع إصابات في صفوفه بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وأوضح المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عقيد أ ح / غريب عبد الحافظ غريب، اليوم، في بيان عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه «خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ».

وأضاف أنه «نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية»، مشيراً إلى أنه «قد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة».

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء اليوم، أن دبابة إسرائيلية «أطلقت النار عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصرياً» بالقرب من معبر كرم أبو سالم في منطقة الحدود الثلاثية بين مصر وغزة وإسرائيل.

وجاء في بيان للجيش: «يجري التحقيق في الحادث والتفاصيل قيد المراجعة. الجيش الإسرائيلي يعرب عن أسفه إزاء الحادث»، وذلك بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».


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