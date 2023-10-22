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الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة 5431 شخصاً منذ بداية الحرب

10/22/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد أن 5431 شخصا في إسرائيل أصيبوا منذ بداية الحرب مع حركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عن الوزارة قولها إن هناك حاليا 302 يعالجون في المستشفى من إصاباتهم، من بينهم 43 حالتهم خطيرة، و172 إصابتهم معتدلة و87 إصابتهم طفيفة.

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