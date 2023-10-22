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روسيا تعلن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية استهدفت القرم

10/22/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤول روسي أن القوات الروسية أسقطت، اليوم، ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو عام 2014، وتشكل باستمرار هدفاً لضربات قوات كييف.

وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول المعيّن من موسكو لقيادة هذه المنطقة جنوبي أوكرانيا على «تلغرام»، أن «ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أُسقطت» في منطقة خيرسون.

وأضاف: «تم إحباط استفزاز من إرهابيي نظام كييف».

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات القرم إنذاراً جوياً، وتوقفت موقتاً حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي.

وتسعى كييف منذ أسابيع عدة إلى نقل القتال إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى روسيا.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية في إطار الحرب في أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.

وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.

وفي نهاية سبتمبر، نفَّذت أوكرانيا ضربة كبيرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، لافتةً الى أنها أسفرت عن مقتل نحو ثلاثين ضابطاً.

من جهتها، أعلنت روسيا فقدان جندي واحد فقط بعد الهجوم الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى.

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