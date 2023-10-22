ويجز يشارك بمظاهرات بلندن ضد مجازر الاحتلال بغزّة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشر مطرب الراب ويجز على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو كشف من خلاله عن مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية بالعاصمة البريطانية لندن تضامنًا مع شعب فلسطين، تعبيرًا عن الرفض التام لقتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو الذي نشره ويجز أعداد كبيرة من الجماهير المتظاهرين، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

وكان ويجز قد دعم القضية الفلسطينية وأهالي فلسطين، معربًا عن استيائه من المجازر الإسرائيلية، معلقًا: "محدش وقف مع المدنيين الفلسطينيين اللي ملهمش ذنب".

كما نشر منشورًا عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" تضامنًا مع أهالي فلسطين، قال فيه: "استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم".

وتابع: "أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد، الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك".

واستكمل ويجز: "مفيش حد وقف مع المدنيين الفلسطينيين اللي ملهمش ذنب وخايفين من محاسبة إسرائيل، اشتروا كل الأخبار وبيخربوا منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم مش هينفعهم بعد ذلك.