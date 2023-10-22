الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود فى قطاع غزة خلال 3 أيام

MENAFN - Youm7) حذرت الأمم المتحدة من مغبة نفاد الوقود فى قطاع غزة فى غضون ثلاثة أيام، مشددة على وجوبية السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر من القوات الإسرائيلية.





وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازارينى - فى تقرير نشر على موقع المنظمة - أهمية إمدادات الوقود لدى الأونروا واللازم من أجل جهود الإغاثة الإنسانية التى تجريها الوكالة الدولية فى جميع أنحاء قطاع غزة.



وأضاف أنه بدون وقود، لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز قادرة على العمل، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الأكثر احتياجًا، ولن تصل مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن وكالة الأونروا - التى تعد أكثر الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى بقطاع غزة - لن تستطيع مساعدة شعب غزة التى تتزايد احتياجاتهم كل ساعة.



وأوضح أن وكالة الأونروا تستضيف فى الوقت الحالى أكثر من نصف مليون شخص من أصل مليون نازح فى جميع أنحاء قطاع غزة.



