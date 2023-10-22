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القاهرة الاخبارية: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة

10/22/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة.








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