القاهرة الاخبارية: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة

القاهرة الاخبارية: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة
التاريخ
10/22/2023 2:32:41 PM
(MENAFN
- Youm7) ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة.
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