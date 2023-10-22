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طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

10/22/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم والسلع الغذائية
بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، ويتم بيع اللحوم الطازجة البلدية بسعر 240 جنيها واللحوم الطازجة
السودانية والجيبوتية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 160 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.



كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، لتعزيز المخزون الاستراتيجى حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق، ووصل أكثر من 6 آلاف رأس ماشية من دولة جيبوتي حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.



وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية على مشاركة الغرفة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل وجود مخزون من السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.



وأضاف أيمن العشري أن غرفة القاهرة التجارية لديها الحرص على المشاركة في المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين مؤكدا أن مبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تخفيف آثار التضخم التي تعاني منها غالبية دول العالم في ظل التعاون مع الحكومة في استمرار ضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 25%
في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من السلع طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة طوال الفترة الماضية.



وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها ، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو
السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها
للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ
14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8
جنيهات وعبوة الجبنة 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها والعبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.



كما يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر
20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها،
والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي
650 جم بـ 42 جنيه والـ
700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.



على جانب آخر تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.












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