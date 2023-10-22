الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولى أن يدرك ويعى حقيقة التوجهات الإسرائيلية

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإجحاف الذى ترتكبه دولة الاحتلال بحق المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف الصراع بالطرق السلمية، من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات إلى الصراع وامتداداته ونتائجه، ويستخفّ فى الوقت ذاته بالمواقف الإقليمية والدولية التى تطالب بإعلاء شأن القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع إلى حلها بالطرق السياسية.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إن "على المجتمع الدولى أن يدرك ويعى حقيقة التوجهات الإسرائيلية الرسمية، ويبادر إلى إطلاق حراك سياسى جدى يجبر دولة الاحتلال على احترام مصالح الدول فى وقف هذه العدوان المدمر المجنون، ويجبرها أيضاً على الانخراط فى عملية سلام حقيقية تُفضى إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمنى محدد، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه المشروع فى تقرير المصير على أرض وطنه".





ورأت الوزارة، أنه "بالرغم من هذا الانفجار الكبير الذى يعصف بساحة الصراع والمنطقة والعالم، يتعمد المسؤولون الإسرائيليون فى تصريحاتهم ومواقفهم تجاهل الأهمية الإستراتيجية لحل القضية الفلسطينية، ويحاولون تغييبها بالكامل، ويتعمدون قطع أية صلة بين هذا الانفجار والتصعيد غير المسبوق بسياقه السياسى المرتبط بقوة بوجود الاحتلال الذى طاله أمده فى أرض دولة فلسطين، وذلك امتداداً لتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطينى كما جاءت فى قرارات الشرعية الدولية، وامتدادا أيضاً لمواقف دولة الاحتلال التى أفشلت جميع أشكال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وترجمةً لسياسة إسرائيل المعادية للسلام منذ أن تولى نتنياهو مقاليد الحكم حتى الآن".





وشددت الوزارة، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على اختلاف مسمياتهم السياسية أو العسكرية، تواصل قرع طبول الحرب المدمرة ضد الشعب الفلسطينى عامة، وفى قطاع غزة بشكل خاص، وتروج لإطالة أمد العدوان بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لتوسيع نطاق التدمير الشامل لقطاع غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية التى حلت بأبناء شعبنا، بما فى ذلك جريمة التهجير القسرى لأكثر من مليون فلسطينى من منازلهم، ليعيشوا تحت تهديد الموت الناتج عن القصف المتواصل للطائرات الحربية الإسرائيلية.

