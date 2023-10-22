الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة مُساندة لقطاع غزة فى مدينة القدس المُحتلة

MENAFN - Youm7) قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الأحد، وقفة مُساندة لقطاع غزة، فى شارع "صلاح الدين" بوسط مدينة القدس الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت فى شارع صلاح الدين، تزامنا مع الوقفة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت شابين ، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان آخرين، عقب اندلاع مواجهات فى بلدة "الرام"، شمال القدس المحتلة (خارج الجدار)، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.



وفى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لدى مروره بحاجز "حزما"، شمال شرق القدس.









