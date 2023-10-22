رئيس وزراء فلسطين يدعو لحراك دولى لوقف العدوان والاجتياح البرى لقطاع غزة

MENAFN - Youm7) دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولى والدول الشقيقة والصديقة، إلى خلق حراك وجبهة موحدة من أجل وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة ومخططات التهجير والاجتياح البرى للقطاع، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة، مؤكدا ضرورة خلق وإطلاق مسار سياسى فاعل من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه، فى مكتبه برام الله، 25 سفيرا وممثلا وقنصلا لدول العالم مُعتمدين لدى فلسطين.



وقال اشتية: "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لتجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا فى القطاع".



وأضاف: "الدعم الدولى لإسرائيل فى عدوانها يعنى إعطاءها الضوء الأخضر، ورخصة للمزيد من القتل والتدمير".



وتابع: "هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة فى إسرائيل خاصة فى ظل حكومة اليمين المتطرف التى يقودها نتنياهو، تتبنى إستراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين، واتباع سياسة فرق تسد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطنى الفلسطيني".



وقال رئيس الوزراء الفلسطينى "بالإضافة إلى العدوان على أهلنا فى قطاع غزة، نواجه فى الضفة الغربية إرهابا من جيش الاحتلال ومستعمريه، وهناك دعوات لتشجيع المستعمرين على حمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار، بهدف المزيد من القتل".

