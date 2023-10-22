تصاعد حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى على الحدود الجنوبية

(MENAFN
- Youm7) تصاعدت حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والاسرائيلى اليوم ليبلغ ذروته اليوم فى مطلع الأسبوع الثالث من التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والذى بدأ يوم الثامن من شهبر أكتوبر الجارى بعد يوم من عملية طوفان الأقصى.
وقام الجانب الاسرائيلى باستهداف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق فى القطاعات الثلاثة الشرقى والغربى والأوسط على الحدود الجنوبية ومنها مناطق رامية ومارون الرأس وعيترون وكونين وميس الجبل والبستان وحولا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
وأعلن الجانب اللبنانى عن قصف 6 أهداف عسكرية اسرائيلية بالصواريخ الموجهة على مدار اليوم ومنها بليدا والمالكية والعباد ومسكاف ورويسات العلم وموقع البياض بتلال كفرشوبا.
وكثف طيران الاستطلاع الاسرائيلى من تحليقه على ارتفاعات منخفضة فى محافظتى النبطية والجنوب.
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