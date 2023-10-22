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تصاعد حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى على الحدود الجنوبية

10/22/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Youm7) تصاعدت حدة القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والاسرائيلى اليوم ليبلغ ذروته اليوم فى مطلع الأسبوع الثالث من التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والذى بدأ يوم الثامن من شهبر أكتوبر الجارى بعد يوم من عملية طوفان الأقصى.

وقام الجانب الاسرائيلى باستهداف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق فى القطاعات الثلاثة الشرقى والغربى والأوسط على الحدود الجنوبية ومنها مناطق رامية ومارون الرأس وعيترون وكونين وميس الجبل والبستان وحولا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.


وأعلن الجانب اللبنانى عن قصف 6 أهداف عسكرية اسرائيلية بالصواريخ الموجهة على مدار اليوم ومنها بليدا والمالكية والعباد ومسكاف ورويسات العلم وموقع البياض بتلال كفرشوبا.


وكثف طيران الاستطلاع الاسرائيلى من تحليقه على ارتفاعات منخفضة فى محافظتى النبطية والجنوب.









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