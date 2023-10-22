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الاستخبارات العراقية: مقتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى

10/22/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، قتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى، وأوضحت الاستخبارات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب فى محافظة نينوى تمكنت، بناءٍ على معلومات استخبارية دقيقة، من قتل سبعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب من خلال كمين محكم فى مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات تنظيم "داعش" ضمن ما يسمى بـ (ديوان الجند وفرقة الفرقان وجيش العسرة وفرقة الكواسر وكتيبة المدفعية وديوان العقارات).







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