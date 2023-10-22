الاستخبارات العراقية: مقتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، قتل 7 إرهابيين فى محافظة نينوى، وأوضحت الاستخبارات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب فى محافظة نينوى تمكنت، بناءٍ على معلومات استخبارية دقيقة، من قتل سبعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب من خلال كمين محكم فى مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.
وأشارت إلى أنه من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات تنظيم "داعش" ضمن ما يسمى بـ (ديوان الجند وفرقة الفرقان وجيش العسرة وفرقة الكواسر وكتيبة المدفعية وديوان العقارات).
MENAFN22102023000132011024ID1107283700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.