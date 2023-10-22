محمود مسلم لـالقاهرة الاخبارية: القيادة المصرية قادرة على التعامل مع حوادث القصف بالخطأ دون تهوين أو تهويل

MENAFN - Youm7) قال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ إن مثل أحداث القصف الخطأ متوقعة في الظروف التي تقع في فلسطين، موضحًأ: "يجب ألا تلهينا هذه الأحداث عن القضية الأهم وهي فلسطين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية : دعونا نركز على القضية على الفلسطينية لأنها قد تكون محاولة لإبعاد النظر عن القضية الأهم التي تتبناها مصر منذ فترة.

وتابع: "نحن على ثقة أن القيادة المصرية لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه التصرفات، واعتذار الجيش الإسرائيلى دليل على أن هناك خطأ قد ارتكب، ولكن مثل هذه الأخطاء واردة، والإدراة المصرية تتعامل دون تهوين أو تهويل".

وأكد أن مصر من اليوم الأول رغم كل المصاعب تقدم مساعدات طبية وكل الدعم السياسى والدبلوماسى، وهذا الحدث لن يلفت الأنظار عن القضية الأم والحدث الأساسى، واعتذار الجيش الإسرائيلي دليل واضح على أنه من الممكن أن يكون خطأ.

وتابع محمود مسلم: "مصر دولة كبييرة والتحرش بها أو استفزازها ليس أمرا سهلا، وكان لابد من الاعتذار بسرعة وهو ما تم، فمصر تمارس ضبط النفس، وتسعى للسلام وتتمنى أن يسود السلام فلسطين، والقيادة المصرية والجهات الرسمية قادرة على التعامل مع هذه الأمور دون تهويل أو تهوين".











