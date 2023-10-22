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وزير الصحة يتابع مؤشرات العمل بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار بسوهاج

10/22/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية للمرضى.



يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريا لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المركز للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، حيث يضم المركز أقسام (الاستقبال والطوارىء، العلاج الطبيعي، العيادات الخارجية، الداخلي، جراحة القلب، القسطرة القلبية، المناظير، العيادات الخارجية) بالإضافة إلى قسمي المعامل والأشعة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث قدم المستشفى خدماته لـ 2570 مريضًا في جراحة القلب، و11 ألفا و753 مريضًا في القسطرة القلبية، منذ إطلاق المبادرة عام 2019 وحتى شهر أكتوبر الجاري.



وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المركز، للوقوف على مستوى راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.



رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.












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