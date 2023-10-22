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وزير الصحة يشدد على رفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج التعليمى

10/22/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى سوهاج التعليمي ، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة لأهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.



يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريا لتفقد المنشآت الطبية بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبانى المستشفى المختلفة والتي تضم (الرئيسي، والإداري، والحضانات، الكلى، العيادات) بالإضافة إلى مدرسة التمريض وسكن التمريض.



وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم المستشفى خدماته في تخصصات (الجراحة، جراحة المخ والأعصاب، العصبية والنفسية، العظام، النساء والتوليد، المسالك البولية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الباطنة، الجلدية، الأسنان)، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة والصيدلة، وذلك بإجمالي 182 سرير داخلي.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على مؤشرات العمل ونسب تردد المواطنين على المستشفى والخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بمعدلات الآداء، حيث يُجري المستشفى سنويًا 8900 عملية صغرى، و1600 عملية متوسطة، و1500 عملية متوسطة، و700 عملية ذات مهارة، كما بلغ تردد المرضى سنويًا على العيادات الخارجية 205 آلاف مريض، و91 ألفا و400 مريض على قسم الاستقبال، كما يجري المستشفى سنويًا أكثر من 5 آلاف حالة ولادة.



ونوه إلى أن الوزير شدد على رفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج التعليمي، لتقديم أفصل الخدمات الطبية لأهالي سوهاج.



وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على مستوى راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.



رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.
















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