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وزر الصحة يتفقد الخدمات المستحدثة بمركز علاج الأورام فى محافظة سوهاج

10/22/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، يعد صرح طبي متميز، يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأهالي محافظات جنوب الصعيد (سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر).



جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،
يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز علاج الأورام بسوهاج، في إطار سلسلة من جولاته الميدانية للمنشآت الطبية والتي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المركز المختلفة، كما تابع مؤشرات آداء العمل خلال عامي 2022/2023، حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لأكثر من 144 ألف مواطن، و9 آلاف مريض بالقسم الداخلي، وتلقى العلاج الكيماوي 32 ألف مريض، فيما تلقى العلاج الإشعاعي 1631 مريضا، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.



وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير تفقد الخدمات المقدمة في مجال اكتشاف وعلاج الأورام ضمن مبادرات «100 مليون صحة» والتي تتضمن (دعم صحة المرأة، إنهاء قوائم الانتظار)، كما اطلع الوزير على استعدادات المركز للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، والقولون.



وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد سير العمل بالخدمات المستحدثة في المركز خلال العام الجاري، والتي شملت افتتاح عيادة الصحة النفسية لمرضى الأورام، وتخصيص مكتب لإرشاد المرضى، وافتتاح قسم الأبحاث الإكلينيكية، وكذلك افتتاح وحدة طوارىء الأورام.



وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع أيضًا على الخطة المستقبلية لمركز علاج الأورام بسوهاج، حيث إنه من المقرر استحداث وحدة زرع النخاع، وتحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي، فضلاً عن التوسع من خلال طابق إضافي بالمبنى الجديد.



رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.


















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