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غلق ورفع محتويات مقاهى متعدية على الطريق العام بالطالبية استجابة للمواطنين

10/22/2023 2:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين تفيد بوجود مقاهي وصالة بلياردو متعدية على الطريق العام وتحدث إزعاجا للمواطنين بشارع يوسف عامر في حي الطالبية.





كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالاستجابة الفورية للشكوى الواردة وقد تم غلق المنشآت المخالفة ومصادرة محتوياتها ورفع كافة أوجه الإشغال.



وفي سياق متصل، استجاب مركز ومدينة العياط لشكوى مواطني شارع الحاكم من وضع أغطية بالوعات الصرف بديلاً عن التي تم سرقتها، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات.



وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية






















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