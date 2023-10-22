الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها فى نيجيريا على خلفية الصراع فى غزة

MENAFN - Youm7) أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر سفارتها فى العاصمة النيجيرية أبوجا، نشرة تحذيرية للأمريكيين المتواجدين أو الراغبين فى السفر إلى نيجيريا تحسبا لتعرضهم لاعتداءات.

وقالت السفارة الأمريكية فى نيجيريا -فى بيان صحفى اليوم- إنه على ضوء تنامى مشاعر الغضب فى عدد من المناطق النيجيرية من التطورات الحاصلة فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار الصراع الدائر فى قطاع غزة يتعين على رعايا الولايات المتحدة فى نيجيريا توخى الحذر الكامل عند ارتياد مناطق التجمعات فى نيجيريا و يفضل عدم ارتياد المناطق الشمالية و الوسطى، لا سيما ولايات أداموا ، بواشى ، كوجى ، يوبى ، بورنو ، زامفرا ، سوكوتو ، كادونا ، جومبى ، كاتسينا، وذلك بالاضافة إلى ولاية كانو التى تعد عاصمة الشمال النيجيرى ذات الأغلبية السكانية المسلمة والمنتمية إلى عرقية الهوسا.





وحددت الخارجية الأمريكية نيجيريا بأنها تشكل تهديدا من الدرجة " الثالثة " لتواجد الأمريكيين وهى الدرجة التهديدية التى تستوجب " إعادة النظر فى السفر إليها كلما أمكن ذلك"، وتستوجب كذلك توخى الحد الأقصى من الحذر لتواجد الأمريكيين على أراضيها و مناطقها ذت احتمالات الخطورة العالية، لا سيما الولايات السابق الإشارة إليه.





وفى الترتيب الأول على مقياس خطورة السفر والذى توصى الخارجية الأمريكية راغبى السفر بضرورة عدم السفر إليها تأتى كل من النيجر وليبيا وجنوب السودان و مالى وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.





وكان خطباء المساجد فى نيجيريا أدانوا خلال خطبهم فى صلاة الجمعة الماضية الاعتداءات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة واستهداف البنية التحتية للقطاع، كما انطلقت فى العاصمة أبوجا تظاهرة حاشدة يوم الجمعة الماضى بعد أداء الصلاة فى مسجدها الجامع الكبير مرددين الشعارات المنديية بوحشية إسرائيل ورافعين الأعلام الفلسطينية والنيجيرية جنبا إلى جنب وكذلك رددوا هتافات معادية للدعم الأمريكى غير المحدود لإسرائيل.





كما عبرت قطاعات واسعة من القيادات المسيحية فى نيجيريا عن انزعاجها من اشتعال الموقف فى الشرق الأوسط وامتداداته إلى المناطق المسيحية المقدسة والتى قد تجعل من الصعب عليهم الحج إليها هذا العام، حيث يزور ما لا يقل عن 90 ألفا من المسيحيين النيجيريين المقدسات المسيحية فى المناطق الفلسطينية المحتلة سنويا.





وتشكل نيجيريا المقترب عدد سكانها من 225 مليون نسمة أكبر تكتل سكانى فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويشكل المسلمون نسبة لا تقل عن 50 % منهم و يتركز تواجدهم فى ولايات الشمال النيجيرى.

