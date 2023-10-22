وزير الداخلية النمساوى: التهديد المتزايد للإرهاب يتطلب توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية

MENAFN - Youm7) أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر أن التهديد المتزايد للإرهاب يتطلب توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وزيادة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق المراسلات "واتساب".

وقال كارنر -فى تصريح اليوم /الأحد/- إن مراقبة خدمات المراسلة صار ضرورة، مشيرًا إلى أن النمسا هى الدولة الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى لا يُسمح فيها بمراقبة تطبيق المراسلات.



وأوضح كارنر أنه إذا تواصل اثنان من القتلة مع بعضهما البعض عبر الهاتف أو الرسائل النصية فيمكن للشرطة مراقبة ذلك بالتفويض المناسب، أما إذا تحول الاثنان إلى تطبيقى "واتساب" أو "تيليجرام" فإن المراقبة غير متاحة بسبب حماية البيانات.



واعتبر الوزير أن هذا إجراء غير منطقي، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تكون حماية البيانات أهم من حماية حياة الأشخاص.



فى سياق آخر.. جدد وزير الداخلية رفضه انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا المزيد من الضوابط بين الدول أكثر من أى وقت مضى، معتبرًا أن "اتفاقية شنجن معطلة تمامًا".





كما رفض الوزير تشكيل حكومة فى البلاد برئاسة رئيس حزب الحرية اليمينى هربرت كيكل قائلا "لا يمكنك العمل مع بعض الناس"، واعتبر أن تصريحات زعيم حزب الحرية بمثابة دعاية للكراهية، واصفا الرجل بأنه يمثل خطرا أمنيا.