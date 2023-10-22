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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم

10/22/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليوم الماضى 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميج-29" فى دنيبروبيتروفيك وخاركوف، إضافة إلى طائرة "سو-25" شمال شرق دونيتسك.

وأوضح - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أن مجموع الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية خلال يوم بلغ نحو 820 فردا بين قتيل وجريح.

وأشارت الوزارة أن قوات الدفاع اعترضت 8 صواريخ HIMARS و4 صواريخ "أوراغان" وتدمير 30 طائرة بدون طيار أوكرانية.









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