الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم

MENAFN - Youm7) أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليوم الماضى 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميج-29" فى دنيبروبيتروفيك وخاركوف، إضافة إلى طائرة "سو-25" شمال شرق دونيتسك.

وأوضح - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أن مجموع الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية خلال يوم بلغ نحو 820 فردا بين قتيل وجريح.

وأشارت الوزارة أن قوات الدفاع اعترضت 8 صواريخ HIMARS و4 صواريخ "أوراغان" وتدمير 30 طائرة بدون طيار أوكرانية.







