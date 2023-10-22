الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 طائرات حربية أوكرانية خلال يوم

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليوم الماضى 3 طائرات أوكرانية من طراز "ميج-29" فى دنيبروبيتروفيك وخاركوف، إضافة إلى طائرة "سو-25" شمال شرق دونيتسك.
وأوضح - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أن مجموع الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية خلال يوم بلغ نحو 820 فردا بين قتيل وجريح.
وأشارت الوزارة أن قوات الدفاع اعترضت 8 صواريخ HIMARS و4 صواريخ "أوراغان" وتدمير 30 طائرة بدون طيار أوكرانية.
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