Sunday, 22 October 2023 10:25 GMT

غازبروم: توريد 600 مليون متر مكعب من الغاز الروسى إلى الصين فى عام 2023

10/22/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس لجنة إدارة شركة غازبروم الروسية، أليكسى ميللر، اليوم الأحد، إن شركة غازبروم ستزود الصين بـ 600 مليون متر مكعب من الغاز فى عام 2023، بالإضافة إلى التزاماتها التعاقدية.

وأضاف ميللر بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ "الطلبات اليومية أعلى من الكميات المنصوص عليها فى عقدنا. ونقوم بتسليم كميات إضافية بانتظام إلى السوق الصينية. وهذه ليست السنة الأولى التى نقوم فيها بذلك. أتوقع [أحجام إضافية] هذا العام 600 مليون متر مكعب من الغاز"، على حد تعبيره.


كما أعلن أن شركة غازبروم ستزود المجر بكميات إضافية من الغاز خلال فصل الشتاء المقبل بشكل منتظم، مشيرا إلى أن شركة غازبروم قامت هذا العام بتسليم 1.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى المجر.









MENAFN22102023000132011024ID1107283691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث