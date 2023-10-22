غازبروم: توريد 600 مليون متر مكعب من الغاز الروسى إلى الصين فى عام 2023

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس لجنة إدارة شركة غازبروم الروسية، أليكسى ميللر، اليوم الأحد، إن شركة غازبروم ستزود الصين بـ 600 مليون متر مكعب من الغاز فى عام 2023، بالإضافة إلى التزاماتها التعاقدية.
وأضاف ميللر بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ "الطلبات اليومية أعلى من الكميات المنصوص عليها فى عقدنا. ونقوم بتسليم كميات إضافية بانتظام إلى السوق الصينية. وهذه ليست السنة الأولى التى نقوم فيها بذلك. أتوقع [أحجام إضافية] هذا العام 600 مليون متر مكعب من الغاز"، على حد تعبيره.
كما أعلن أن شركة غازبروم ستزود المجر بكميات إضافية من الغاز خلال فصل الشتاء المقبل بشكل منتظم، مشيرا إلى أن شركة غازبروم قامت هذا العام بتسليم 1.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى المجر.
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