غازبروم: توريد 600 مليون متر مكعب من الغاز الروسى إلى الصين فى عام 2023

MENAFN - Youm7) قال رئيس لجنة إدارة شركة غازبروم الروسية، أليكسى ميللر، اليوم الأحد، إن شركة غازبروم ستزود الصين بـ 600 مليون متر مكعب من الغاز فى عام 2023، بالإضافة إلى التزاماتها التعاقدية.

وأضاف ميللر بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ "الطلبات اليومية أعلى من الكميات المنصوص عليها فى عقدنا. ونقوم بتسليم كميات إضافية بانتظام إلى السوق الصينية. وهذه ليست السنة الأولى التى نقوم فيها بذلك. أتوقع [أحجام إضافية] هذا العام 600 مليون متر مكعب من الغاز"، على حد تعبيره.



كما أعلن أن شركة غازبروم ستزود المجر بكميات إضافية من الغاز خلال فصل الشتاء المقبل بشكل منتظم، مشيرا إلى أن شركة غازبروم قامت هذا العام بتسليم 1.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى المجر.







