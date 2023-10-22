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صحيفة فاردا: الصواريخ الأمريكية المنقولة سرا لأوكرانيا لم تفاجئ روسيا

10/22/2023 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة فاردا أن منظومات صواريخ ATACMS الأمريكية التي وصلت لأوكرانيا سراً، لم تصب الروس بالصدمة، كما كانت تأمل واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: تم إرسال الصواريخ سرا إلى أوكرانيا لمفاجأة روسيا، لكن ينبغي الاعتراف أن هذا المنحى لم يحقق مبتغاه.

يشار إلى أن موسكو كانت على علم مسبق بنية البيت الأبيض إمداد كييف بهذه الصواريخ، ومدى تحليقها وقدراتها.

ويرى الخبراء أن هذا النوع من الدعم له تأثير محدود جدا على التوازنات العسكرية، وسير الأعمال القتالية في أوكرانيا.

ويشير كاتب المقال إلى أن المفاجأة والصدمة لم تقعا، وبشكل عام، من غير الممكن مفاجأة الروس.

بالإضافة لذلك، فإن الخبراء العسكريين الأوكرانيين والغربيين يقيمون فرص تقدم كييف في المعركة بأنها صفرية.

وكتبت الصحيفة: لدى روسيا ما يكفي من الوسائل للرد، وتدمير الأسلحة التي تذهب لنظام كييف، وأكثر من ذلك
روسيا ليست بحاجة لاستقدام
أسلحة أكثر تطورا وحداثة للقيام بذلك.

وأكد البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه زود كييف مؤخرا بمنظومات صواريخ ATACMS بنسختها المعدلة التي يصل مداها إلى 165 كلم. فيما تشير تقارير إعلامية أن كييف تلقت ما لا يقل عن اثني عشر صاروخا من هذا النوع.

من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار توريد هذا النوع من الصواريخ لأوكرانيا بأنه خطأ جديد تقع فيه الولايات المتحدة، وأكد أن توريدها لن يغير مسار المعركة، وروسيا لديها وسائل كفيلة بتدميرها.









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