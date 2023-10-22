وزير الشباب والرياضة يشارك في افتتاح المنتدي الدولي روسيا.. وقوة الرياضة بمدينة بيرم الروسية

MENAFN - Youm7) وزير الرياضة: دعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها فى مكانة عالمية غير مسبوقة- إطلاق الرئيس السيسي والرئيس بوتين عام التبادل الإنساني عام 2021 يؤكد علي متانة وقوة العلاقات المصرية الروسية- مستقبل الرياضة مشرق من خلال التعاون المتواصل بين الحكومات والمنظمات الرياضية في كافة انحاء العالم- القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً نحو خلق عالم رياضي أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة- العمل سوياً يمكننا أن نجعل من الرياضة قوة من أجل الخير والسلامفي العالم





شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في افتتاح المنتدي الدولي "روسيا.. وقوة الرياضة" بمدينة بيرم الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولفيف من وزراء الرياضة من مختلف دول العالم.





وفي مستهل كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"أود أن أعرب عن سعادتي البالغة لوجودي معكم اليوم في المنتدى الدولي "روسيا قوة رياضية"، وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ حكومة روسيا وشعبها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الرياضة الروسية والذكرى الـ 300 لتأسيس مدينة بيرم الروسية التي تستضيفنا اليوم".





مضيفاً:"تعد العلاقات المصرية الروسية من أعظم الأمثلة على الصداقة الشعبية، حيث يتمتع الشعبان المصري والروسي بصداقة طويلة الأمد علي مستوي الثقافة والرياضة والاقتصاد، ومن أفضل معالم هذه الصداقة إطلاق الرئيس السيسي والرئيس بوتين عام التبادل الإنساني عام 2021، ونتيجة لهذه الشراكة المهمة، شاركت وزارتا الشباب والرياضة في البلدين في العديد من الفعاليات، بما في ذلك منتدى الشباب المصري الروسي في ثلاث نسخ، اثنتان في روسيا وواحدة في مصر، ونحن الآن نستعد للنسخة الرابعة".





أشار "صبحي" إلي أن تلك المنتديات تناولت العديد من المواضيع الحيوية مثل" الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال،

مؤكداً أن وزارات الرياضة في جميع أنحاء العالم تلعب أدواراً محورية لأنها ليست وزارات متخصصة في مجال واحد فقط، بل هي وزارات تخدم فئة عمرية معينة في كافة الجوانب الرياضية وغير الرياضية، مما يجعل نطاقها أكثر اتساعاً.











أكد الدكتور أشرف صبحي أن الهدف الأساسي لوزارات الرياضة هو إعداد مواطن سليم البنية، مرتبط بوطنه، ومطلع على آخر التطورات في المجالات التي يهتم بها، على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير الفرص للشباب لاستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، وإذا قامت وزارة الرياضة بذلك فقد نجحت تماماً في دورها، مشيراً إلي أن الرؤية الواضحة والشاملة هي كيفية جعل الرياضة أكثر استدامة وشمولا وإنصافا في كافة دول العالم.





واستعرض وزير الرياضة التجربة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي استضافة مصر قرابة321 بطولة وحدثاً قارياً وإقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً رائداً في العالم لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وفيما يخص مستوى الأداء والمنافسة الرياضية تلمصرية فقد حصلت مصر على أكثر من 2800 ميدالية في الرياضات الجماعية والفردية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات والمبادرات لاكتشاف المواهب الجديدة وخاصة الرياضية مثل "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وكابيتانو مصر.





كما استعرض "صبحي

ملف للاستثمار الرياضي في مصر، حيث حققت مصر خلال الفترة الماضية 22 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 9 مليارات جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص كعرض استثماري لتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، لافتاً إلي تطلعه إلي توقيع المزيد من الشراكات المتنوعة في مختلف المجالات الرياضية لتحقيق التنمية الرياضية المستدامة.





وقال وزير الشباب في ختام كلمته:" أري أن مستقبل الرياضة مشرق من خلال بالتعاون المستمر مع الحكومات والمنظمات الرياضية، والقطاع الخاص يلعب دوراً محورياً نحو خلق عالم رياضي أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة، و اعمل سوياً، يمكننا أن نجعل من الرياضة قوة من أجل الخير والسلام

في العالم".









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