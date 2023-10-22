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ليبيريا تقترب من احتضان مواجهة سيراليون ومصر فى تصفيات كأس العالم

10/22/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) اقتربت ليبيريا من احتضان مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.



وكان من المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.



وفاضل الاتحاد السيراليوني بين عدة دول لإقامة اللقاء بعيدا عن مصر وتعتبر ليبيريا هى أقرب الدول المرشحة لاحتضان اللقاء، لاختيارها من قبل الاتحاد السيراليوني.



وبدأت في وقت سابق تحركات المنتخب الوطني لاستضافة سيراليون بالقاهرة بدلا من مواجهتها في بلد أفريقي آخر، مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة جيبوتي في مصر وسيراليون خارج الأرض وفقا لترتيب مواجهات المنتخب.



وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.












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