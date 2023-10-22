بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.. فيديو

MENAFN - Youm7) حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

سجل محمد عبد السلام لاعب فيوتشر هدف فوز بيراميدز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57، ليحصد بيراميدز ثلاث نقاط غالية ويعتلى قمة الجدول برصيد 10 نقاط، فيما يقع مودرن فيوتشر فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط.وضم تشكيل مودرن فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال ، خالد رضا، محمد عبد السلام ، باسم علي، وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن.وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي زعزع، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، كيجالي درامي، اموراني حساني.فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي.وتواجد على مقاعد بدلاءبيراميدز : شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.