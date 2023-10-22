فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.
وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما
خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع
خط الهجوم: مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور.
وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما
خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال
بهذه النتيجة، يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بأربع نقاط، وفيما احتل فريق الإسماعيلى في المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات.
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