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فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

10/22/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.
وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما
خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع
خط الهجوم: مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور.

وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما
خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال
بهذه النتيجة، يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بأربع نقاط، وفيما احتل فريق الإسماعيلى في المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات.








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