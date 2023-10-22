وليد الكرتى يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر

(MENAFN
- Youm7) نال وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر،
بعدما قدم مباراة مميزة ونجح في مساعدة الفريق على تحقيق الفوز والثلاث نقاط.
وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
سجل محمد عبد السلام لاعب فيوتشر، هدف فوز بيراميدز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57، ليحصد بيراميدز ثلاث نقاط غالية ويعتلى قمة الجدول برصيد 10 نقاط، فيما يقع مودرن فيوتشر فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط.
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