الجامعة العربية و(الهلال الأحمر): استجابة عربية واسعة لتقديم المساعدات لغزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- كشفت جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر اليوم الأحد عن استجابة عربية واسعة لتقديم المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة مشيدة بجهود الدول العربية بهذا الاطار لمساعدة الفلسطينيين الأشقاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري لبحث كيفية تقديم المساعدات الانسانية لقطاع غزة.
وقالت أبو غزالة إن الجامعة العربية على اتصال مع المنظمات الدولية لمحاولة إيجاد مخرج ومنفذ لإيصال المساعدات لقطاع غزة معربة عن التقدير لجهود الدول العربية ومصر في هذا الصدد.
ودعت أبو غزالة الشعوب العربية كافة الى الاستجابة لحملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر بالدول الاعضاء لدعم الشعب الفلسطيني.
وأشارت الى مساع تبذلها الجامعة لتعميم احتياجات فلسطين على الدول الأعضاء لافتة الى تحركات مع وزارة الصحة المصرية لتوفير الدعم الذي سبق أن اعلنه مجلس وزراء الصحة العرب والذي يقدر بنصف مليون دولار من الأدوية.
واعربت عن الامل بدخول تلك المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مشيرة الى توقف دخول مواد الاغاثة بعدما سمح الاحتلال الاسرائيلي بدخول 20 شاحنة مساعدات.
وقدرت عدد النازحين الفلسطينيين نتيجة القصف وقطع الإمدادت في غزة بمليون شخص اضافة الى 513 ألفا لجأوا لمنشآت تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) علاوة على استهداف 32 سيارة إسعاف وسبعة مشافي إضافة إلى 59 هجوما على العاملين بالقطاع الصحفي.
وأضافت أن قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي اوقع نحو 4733 شهيدا اضافة الى شهداء آخرين تحت الركام مثلما الأمر في المستشفى المعمداني و600 طفل مفقود وأكثر من 15 ألف مصاب.
وقالت ابوغزالة إنه ووفقا لإحصائيات الامم المتحدة فإن نحو 70 بالمئة من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين.
واوضحت أن قطاع غزة يعاني لليوم ال15 على التوالي كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة التصعيد والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي الجائر غير الانساني على القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود ومنع الامدادات الاغاثية والإنسانية للمدنيين مع استمرار الهجمات العسكرية والقصف العشوائي على كل الاحياء في قطاع غزة.
وشددت على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الانسانية غير المسبوقة والضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي للسماح بتدفق الامدادات والاحتياجات الطبية والادوية المنقذة للحياة لأهالي قطاع غزة.
من جانبه قال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر صالح التويجري "نحن أمام جريمة مكتملة الأركان وهي استهداف المدنيين والمنشآت والمباني المدنية بما فيها المنشآت الصحية وكذلك رجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف إضافة إلى حصار قطاع غزة الذي يعاني حرمانا من المساعدات الأساسية".
وأضاف أن المنظمة معنية بإرسال المساعدات لمناطق الكوارث والأزمات موضحا أنها أرسلت نداء إنسانيا بالتنسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.
وأشاد بالاستجابة منقطعة النظير لتقديم المساعدات الانسانية سواء من جمعيات الهلال والصليب الأحمر أو من خارجه ومن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب الذي ساهم في تغطية حزء مهم من هذه المساعدات.
ولفت الى انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني ووضعها قيودا لادخال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة مشيرا الى أن ما تم ايصاله لقطاع غزة لا يكفي احتياجات سكانه.
وأكد أن إرسال إشعار من قوات الاحتلال بإخلاء المرضى في المستشفيات ومن يلجأ إليها من المدنيين يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي لإنساني.
وذكر "نحن أمام معضلة صعبة في ظل عدم فتح المعابر" مشددا على أنه "بسبب الوضع الحالي هناك مساعدات مكدسة في المعبر على الجانب المصري ولذا طلبنا من المانحين التوقف عن إرسال المساعدات إلى حين تصريف ما هو متكدس في مطار العريش وعلى الحدود مع غزة".
وقال "نتشرف بالشراكة مع جامعة الدول العربية التي لم نجد منها إلا الدعم والمؤازرة في جميع الظروف" معتبرا أن كارثة قطاع غزة غير مسبوقة من كل النواحي.
وأشار في هذا الاطار الى الحصار المطبق على غزة ومنع الكهرباء والدواء معتبرا أن استهداف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية كارثة من نوع آخر.
وأوضح أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر معنية بمراقبة تطبيق الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني وتوثيق انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وهي ترقى لجرائم الحرب.
وأضاف "نعمل على حشد المساعدات وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القانون على الجميع دون ازدواجية المعايير".
وقال التويجري "خاطبنا اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ورئيسة اللجنة الدائمة للهلال والصليب الأحمر المعنية بتدقيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني لمراقبة هذه الانتهاكات وتقديمها للمؤتمرات الدولية ونحن نزودهم بالمعلومات".
وتابع "كما نعمل على توثيق الانتهاكات مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني وسنعرضها على المؤتمرات الدولية لفضخ هذه الانتهاكات والعمل على معاقبة مرتكبيها".
وقال "للأسف هناك معايير مزودجة عندما تحدث الانتهاكات تطبق القوانين على البعض ولا تطبق على البعض الآخر".
وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى ارسال الاحتلال لمدارس (الأونروا) في شمال غزة إشعارات لمغادرتها برغم أنها تابعة للأمم المتحدة.
وقال"إنه ليس في غزة مكان آمن بسبب القصف العشوائي الذي لا يفرق بين طفل أو امرأة أو مسؤول يعمل في المنظمات الأممية رغم أن شارة الهلال والصليب الأحمر محمية في القانون الدولي الإنساني".
وناشد المجتمع الدولي والضمير العالمي أن يوقف ما أسماه "الجنون الاسرائيلي" معربا عن الاسى حيال استمرار هذه الجرائم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. (النهاية)
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