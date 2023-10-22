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الجامعة العربية و(الهلال الأحمر): استجابة عربية واسعة لتقديم المساعدات لغزة

10/22/2023 2:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- كشفت جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر اليوم الأحد عن استجابة عربية واسعة لتقديم المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة مشيدة بجهود الدول العربية بهذا الاطار لمساعدة الفلسطينيين الأشقاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري لبحث كيفية تقديم المساعدات الانسانية لقطاع غزة.
وقالت أبو غزالة إن الجامعة العربية على اتصال مع المنظمات الدولية لمحاولة إيجاد مخرج ومنفذ لإيصال المساعدات لقطاع غزة معربة عن التقدير لجهود الدول العربية ومصر في هذا الصدد.
ودعت أبو غزالة الشعوب العربية كافة الى الاستجابة لحملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر بالدول الاعضاء لدعم الشعب الفلسطيني.
وأشارت الى مساع تبذلها الجامعة لتعميم احتياجات فلسطين على الدول الأعضاء لافتة الى تحركات مع وزارة الصحة المصرية لتوفير الدعم الذي سبق أن اعلنه مجلس وزراء الصحة العرب والذي يقدر بنصف مليون دولار من الأدوية.
واعربت عن الامل بدخول تلك المساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مشيرة الى توقف دخول مواد الاغاثة بعدما سمح الاحتلال الاسرائيلي بدخول 20 شاحنة مساعدات.
وقدرت عدد النازحين الفلسطينيين نتيجة القصف وقطع الإمدادت في غزة بمليون شخص اضافة الى 513 ألفا لجأوا لمنشآت تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) علاوة على استهداف 32 سيارة إسعاف وسبعة مشافي إضافة إلى 59 هجوما على العاملين بالقطاع الصحفي.
وأضافت أن قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي اوقع نحو 4733 شهيدا اضافة الى شهداء آخرين تحت الركام مثلما الأمر في المستشفى المعمداني و600 طفل مفقود وأكثر من 15 ألف مصاب.
وقالت ابوغزالة إنه ووفقا لإحصائيات الامم المتحدة فإن نحو 70 بالمئة من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين.
واوضحت أن قطاع غزة يعاني لليوم ال15 على التوالي كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة التصعيد والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي الجائر غير الانساني على القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود ومنع الامدادات الاغاثية والإنسانية للمدنيين مع استمرار الهجمات العسكرية والقصف العشوائي على كل الاحياء في قطاع غزة.
وشددت على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الانسانية غير المسبوقة والضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي للسماح بتدفق الامدادات والاحتياجات الطبية والادوية المنقذة للحياة لأهالي قطاع غزة.
من جانبه قال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر صالح التويجري "نحن أمام جريمة مكتملة الأركان وهي استهداف المدنيين والمنشآت والمباني المدنية بما فيها المنشآت الصحية وكذلك رجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف إضافة إلى حصار قطاع غزة الذي يعاني حرمانا من المساعدات الأساسية".
وأضاف أن المنظمة معنية بإرسال المساعدات لمناطق الكوارث والأزمات موضحا أنها أرسلت نداء إنسانيا بالتنسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.
وأشاد بالاستجابة منقطعة النظير لتقديم المساعدات الانسانية سواء من جمعيات الهلال والصليب الأحمر أو من خارجه ومن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب الذي ساهم في تغطية حزء مهم من هذه المساعدات.
ولفت الى انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الانساني ووضعها قيودا لادخال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة مشيرا الى أن ما تم ايصاله لقطاع غزة لا يكفي احتياجات سكانه.
وأكد أن إرسال إشعار من قوات الاحتلال بإخلاء المرضى في المستشفيات ومن يلجأ إليها من المدنيين يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي لإنساني.
وذكر "نحن أمام معضلة صعبة في ظل عدم فتح المعابر" مشددا على أنه "بسبب الوضع الحالي هناك مساعدات مكدسة في المعبر على الجانب المصري ولذا طلبنا من المانحين التوقف عن إرسال المساعدات إلى حين تصريف ما هو متكدس في مطار العريش وعلى الحدود مع غزة".
وقال "نتشرف بالشراكة مع جامعة الدول العربية التي لم نجد منها إلا الدعم والمؤازرة في جميع الظروف" معتبرا أن كارثة قطاع غزة غير مسبوقة من كل النواحي.
وأشار في هذا الاطار الى الحصار المطبق على غزة ومنع الكهرباء والدواء معتبرا أن استهداف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية كارثة من نوع آخر.
وأوضح أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر معنية بمراقبة تطبيق الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني وتوثيق انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني وهي ترقى لجرائم الحرب.
وأضاف "نعمل على حشد المساعدات وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القانون على الجميع دون ازدواجية المعايير".
وقال التويجري "خاطبنا اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ورئيسة اللجنة الدائمة للهلال والصليب الأحمر المعنية بتدقيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني لمراقبة هذه الانتهاكات وتقديمها للمؤتمرات الدولية ونحن نزودهم بالمعلومات".
وتابع "كما نعمل على توثيق الانتهاكات مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني وسنعرضها على المؤتمرات الدولية لفضخ هذه الانتهاكات والعمل على معاقبة مرتكبيها".
وقال "للأسف هناك معايير مزودجة عندما تحدث الانتهاكات تطبق القوانين على البعض ولا تطبق على البعض الآخر".
وأكد أن ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى ارسال الاحتلال لمدارس (الأونروا) في شمال غزة إشعارات لمغادرتها برغم أنها تابعة للأمم المتحدة.
وقال"إنه ليس في غزة مكان آمن بسبب القصف العشوائي الذي لا يفرق بين طفل أو امرأة أو مسؤول يعمل في المنظمات الأممية رغم أن شارة الهلال والصليب الأحمر محمية في القانون الدولي الإنساني".
وناشد المجتمع الدولي والضمير العالمي أن يوقف ما أسماه "الجنون الاسرائيلي" معربا عن الاسى حيال استمرار هذه الجرائم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. (النهاية)

م م / م ف م / م م ج




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