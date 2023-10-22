(تكنولوجيا المعلومات): تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن أولويات الحكومة في استراتيجيتها للتحول الرقمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني أن تطوير المنظومة الالكترونية في الكويت من ضمن أوليات تطوير الخدمات الالكترونية من خلال استراتيجية التحول الرقمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسيني نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الأحد خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكتروني العاشر تحت شعار (مستقبل الحوسبة السحابية بدولة الكويت) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة الكويتية يتضمن العديد من المبادرات حول التحول الرقمي الشامل ومنها تأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة وإصدار دليل الخدمات الشامل التي تقدمها الجهات الحكومية وتحويل 90 بالمئة من هذه الخدمات إلى خدمات رقمية بشكل تدريجي.
وأضاف أن من هذه المبادرات إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات في قوالب موحدة وطرحها في منصات متكاملة لتوفير خدمة شاملة وإنشاء جهاز فني خاص بالتحول الرقمي في الحكومة.
وأوضح أن الكويت تطمح إلى مرحلة متطورة من التحول الرقمي تواكب الطموح نحو التنمية المستدامة والاستفادة من إمكانيات وتقنيات الحوسبة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز وتوظيفها في كافة قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان في كلمة مماثلة إن هذا المنتدى يشكل محطة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومستقبل الحوسبة مشيدا بدور الجهاز المركزي للتكنولوجيا والمعلومات لقيادة مسار التحول الرقمي في البلاد.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس خطة الدولة في تطوير الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وفق خطة مدروسة وتوفير المتطلبات التشريعية والقدرات البشرية والموارد المادية والتجهيزات الفنية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين للاتصالات في الكويت وليد الخشتي إن الكويت دخلت عصر الحوسبة السحابية بشكل متسارع إذ كانت سباقة في إدراك منافع هذه التكنولوجيا والاستثمار في بنيتها التحتية.
وأوضح الخشتي أن الحوسبة السحابية تعتبر سوقا ناشئا ومتطورا بشكل متسارع وتتزامن مع تزايد الحاجة للمنصات والمبادرات لتبادل الخبرات التكنولوجية وكيفية الاستفادة من الفرص التقنية الحديثة.
وذكر أن (زين) حريصة على المساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتطوير المنظومة الرقمية بما فيها الأمن السيبراني وتكوين الفرق والإجراءات اللازمة.
يذكر أن منتدى الحكومة الإلكترونية يقام بشكل سنوي بمشاركة عدة جهات حكومية أهمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات العاملة في الكويت وشركات تكنولوجية عالمية. (النهاية) ع خ / ن و ف
MENAFN22102023000071011013ID1107283683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.