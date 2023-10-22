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(تكنولوجيا المعلومات): تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن أولويات الحكومة في استراتيجيتها للتحول الرقمي

10/22/2023 2:32:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني أن تطوير المنظومة الالكترونية في الكويت من ضمن أوليات تطوير الخدمات الالكترونية من خلال استراتيجية التحول الرقمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسيني نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الأحد خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكتروني العاشر تحت شعار (مستقبل الحوسبة السحابية بدولة الكويت) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة الكويتية يتضمن العديد من المبادرات حول التحول الرقمي الشامل ومنها تأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة وإصدار دليل الخدمات الشامل التي تقدمها الجهات الحكومية وتحويل 90 بالمئة من هذه الخدمات إلى خدمات رقمية بشكل تدريجي.
وأضاف أن من هذه المبادرات إطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات في قوالب موحدة وطرحها في منصات متكاملة لتوفير خدمة شاملة وإنشاء جهاز فني خاص بالتحول الرقمي في الحكومة.
وأوضح أن الكويت تطمح إلى مرحلة متطورة من التحول الرقمي تواكب الطموح نحو التنمية المستدامة والاستفادة من إمكانيات وتقنيات الحوسبة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز وتوظيفها في كافة قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان في كلمة مماثلة إن هذا المنتدى يشكل محطة مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومستقبل الحوسبة مشيدا بدور الجهاز المركزي للتكنولوجيا والمعلومات لقيادة مسار التحول الرقمي في البلاد.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس خطة الدولة في تطوير الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وفق خطة مدروسة وتوفير المتطلبات التشريعية والقدرات البشرية والموارد المادية والتجهيزات الفنية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين للاتصالات في الكويت وليد الخشتي إن الكويت دخلت عصر الحوسبة السحابية بشكل متسارع إذ كانت سباقة في إدراك منافع هذه التكنولوجيا والاستثمار في بنيتها التحتية.
وأوضح الخشتي أن الحوسبة السحابية تعتبر سوقا ناشئا ومتطورا بشكل متسارع وتتزامن مع تزايد الحاجة للمنصات والمبادرات لتبادل الخبرات التكنولوجية وكيفية الاستفادة من الفرص التقنية الحديثة.
وذكر أن (زين) حريصة على المساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتطوير المنظومة الرقمية بما فيها الأمن السيبراني وتكوين الفرق والإجراءات اللازمة.
يذكر أن منتدى الحكومة الإلكترونية يقام بشكل سنوي بمشاركة عدة جهات حكومية أهمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات العاملة في الكويت وشركات تكنولوجية عالمية. (النهاية) ع خ / ن و ف

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