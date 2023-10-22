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الآلاف ينظمون تظاهرات سلمية تضامنية مع فلسطين في بروكسل وباريس وكوالالمبور

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- تتواصل التظاهرات في مدن عديدة بالعالم تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أسبوعين حيث بلغت حصيلة الضحايا 4651 شهيدا وأكثر من 14 ألف جريح.
وشارك آلاف الأشخاص بمن فيهم نشطاء سلام بلجيكيون ومقيمون عرب ومسلمون وفلسطينيون في بروكسل اليوم في تظاهرات ضخمة تندد بفظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وردد المتظاهرون في ميدان (شومان) من أمام مقر الاتحاد الأوروبي هتافات تندد بعدوان الاحتلال الاسرائيلي ورفعوا لافتات من مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا القصف في غزة" و"لا للاحتلال الإسرائيلي".
وألقى المتحدثون كلمة لهم أمام الجمع الضخم طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف قصفه لقطاع غزة.
إلى فرنسا حيث شهدت العاصمة باريس أول تظاهرة رفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بعد اسبوعين من منع التجمعات لصالح الفلسطينيين في فرنسا.
وتجمع الاف الاشخاص في باريس للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وذلك بدعوة من تجمع يضم المنظمات اليسارية في البلاد.
وتجمع المتظاهرون بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة (الجمهورية) بعد موافقة مقر شرطة العاصمة لهم أمس بتنظيم التظاهرة.
وكان تواجد قوات الامن والشرطة كثيف حيث تم إغلاق الطرق المحيطة بالساحة.
وقد سمحت السلطات الفرنسية يوم امس السبت بتنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين اليوم الأحد في العاصمة باريس محذرة من أنه "لن يتم التسامح مع أي تجاوزات".
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد طلب من المحافظين في 12 أكتوبر الجاري حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها (من المحتمل) أن تولد اضطرابات في النظام العام.
وفي ماليزيا نظم الآلاف اليوم تظاهرة سلمية تضامنية بعنوان (الحرية لفلسطين) وسط العاصمة كوالالمبور في أكبر تجمع منذ التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
ومن جانبه قال رئيس منظمة "إحياء فلسطين" الماليزية موسى نور الدين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مكان المظاهرة في ساحة (الاستقلال) إن "المنظمين حرصوا على مشاركة الأطياف الثقافية والدينية في ماليزيا تضامنا مع القضية الإنسانية للفلسطينيين واحتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
واشار نور الدين الى أن المتحدثين في المظاهرة هم ناشطون حقوقيون ورجال دين مسلمون ومسيحيون وفنانون ومغنيون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي معربا عن الأمل في أن يتمكن هذا التجمع من "رفع مستوى الوعي بالأزمة الانسانية في فلسطين ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والمساواة".
ورفع المتظاهرون لافتات وصورا وشعارات تحمل رسائل مثل (فلسطين حرة) و(أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة) و(نحن ندعم فلسطين) بالاضافة الى (أدخلوا المساعدات الإنسانية إلى غزة) و(أنقذوا أطفال غزة) داعين بشدة الى إنهاء الصراع في الأراضي المحتلة.
وشارك بعض السياسيين الماليزيين في المظاهرة التي دعت إليها مؤسسة (الرعاية الإنسانية) ومنظمة (تحيا فلسطين) منهم وزير الاتصالات والإعلام الرقمي فهمي فضل وعضو البرلمان السابق نور العزة أنور إبراهيم.
وكانت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية في ماليزيا نظمت الأسبوع الماضي مسيرات متفرقة تندد بهجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعيش حصارا مطبقا منذ 7 أكتوبر الجاري كما قامت بقطع الغذاء والماء والدواء والوقود عنه ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في ظل خروج العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة. (النهاية)

ن خ / م ع / ع ا ب / ا ب خ




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