الآلاف ينظمون تظاهرات سلمية تضامنية مع فلسطين في بروكسل وباريس وكوالالمبور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- تتواصل التظاهرات في مدن عديدة بالعالم تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أسبوعين حيث بلغت حصيلة الضحايا 4651 شهيدا وأكثر من 14 ألف جريح.
وشارك آلاف الأشخاص بمن فيهم نشطاء سلام بلجيكيون ومقيمون عرب ومسلمون وفلسطينيون في بروكسل اليوم في تظاهرات ضخمة تندد بفظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وردد المتظاهرون في ميدان (شومان) من أمام مقر الاتحاد الأوروبي هتافات تندد بعدوان الاحتلال الاسرائيلي ورفعوا لافتات من مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا القصف في غزة" و"لا للاحتلال الإسرائيلي".
وألقى المتحدثون كلمة لهم أمام الجمع الضخم طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف قصفه لقطاع غزة.
إلى فرنسا حيث شهدت العاصمة باريس أول تظاهرة رفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بعد اسبوعين من منع التجمعات لصالح الفلسطينيين في فرنسا.
وتجمع الاف الاشخاص في باريس للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وذلك بدعوة من تجمع يضم المنظمات اليسارية في البلاد.
وتجمع المتظاهرون بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة (الجمهورية) بعد موافقة مقر شرطة العاصمة لهم أمس بتنظيم التظاهرة.
وكان تواجد قوات الامن والشرطة كثيف حيث تم إغلاق الطرق المحيطة بالساحة.
وقد سمحت السلطات الفرنسية يوم امس السبت بتنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين اليوم الأحد في العاصمة باريس محذرة من أنه "لن يتم التسامح مع أي تجاوزات".
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد طلب من المحافظين في 12 أكتوبر الجاري حظر جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها (من المحتمل) أن تولد اضطرابات في النظام العام.
وفي ماليزيا نظم الآلاف اليوم تظاهرة سلمية تضامنية بعنوان (الحرية لفلسطين) وسط العاصمة كوالالمبور في أكبر تجمع منذ التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.
ومن جانبه قال رئيس منظمة "إحياء فلسطين" الماليزية موسى نور الدين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مكان المظاهرة في ساحة (الاستقلال) إن "المنظمين حرصوا على مشاركة الأطياف الثقافية والدينية في ماليزيا تضامنا مع القضية الإنسانية للفلسطينيين واحتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
واشار نور الدين الى أن المتحدثين في المظاهرة هم ناشطون حقوقيون ورجال دين مسلمون ومسيحيون وفنانون ومغنيون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي معربا عن الأمل في أن يتمكن هذا التجمع من "رفع مستوى الوعي بالأزمة الانسانية في فلسطين ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والمساواة".
ورفع المتظاهرون لافتات وصورا وشعارات تحمل رسائل مثل (فلسطين حرة) و(أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة) و(نحن ندعم فلسطين) بالاضافة الى (أدخلوا المساعدات الإنسانية إلى غزة) و(أنقذوا أطفال غزة) داعين بشدة الى إنهاء الصراع في الأراضي المحتلة.
وشارك بعض السياسيين الماليزيين في المظاهرة التي دعت إليها مؤسسة (الرعاية الإنسانية) ومنظمة (تحيا فلسطين) منهم وزير الاتصالات والإعلام الرقمي فهمي فضل وعضو البرلمان السابق نور العزة أنور إبراهيم.
وكانت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية في ماليزيا نظمت الأسبوع الماضي مسيرات متفرقة تندد بهجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعيش حصارا مطبقا منذ 7 أكتوبر الجاري كما قامت بقطع الغذاء والماء والدواء والوقود عنه ما تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في ظل خروج العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة. (النهاية)
ن خ / م ع / ع ا ب / ا ب خ
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