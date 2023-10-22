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القوات المسلحة المصرية: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية بشظايا قذيفة دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأحد إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة تابعة للاحتلال الاسرائيلي عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات لبعض عناصر المراقبة الحدودية.
وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان أن الاصابات التي لحقت ببعض عناصر المراقبة الحدودية "طفيفة" مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة.
وتمر منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن بفترات غير مسبوقة من التصعيد العسكري غير المبرر الذي تقترفه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة ومحاصرتهم ودفعهم للتهجير القسري خارج أراضيهم.
ويأتي حادث إصابة أبراج المراقبة الحدودية المصرية بعد يوم من قمة (القاهرة للسلام) التي استضافتها مصر بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية لحشد توافق دولي لوقف التصعيد العسكري والعمل على الوصول لتسوية حقيقية لحصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة. (النهاية)

م م / م م ج




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