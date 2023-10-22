القوات المسلحة المصرية: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية بشظايا قذيفة دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأحد إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة تابعة للاحتلال الاسرائيلي عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات لبعض عناصر المراقبة الحدودية.
وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان أن الاصابات التي لحقت ببعض عناصر المراقبة الحدودية "طفيفة" مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة.
وتمر منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن بفترات غير مسبوقة من التصعيد العسكري غير المبرر الذي تقترفه قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة ومحاصرتهم ودفعهم للتهجير القسري خارج أراضيهم.
ويأتي حادث إصابة أبراج المراقبة الحدودية المصرية بعد يوم من قمة (القاهرة للسلام) التي استضافتها مصر بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية لحشد توافق دولي لوقف التصعيد العسكري والعمل على الوصول لتسوية حقيقية لحصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة. (النهاية)
م م / م م ج
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