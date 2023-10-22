استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم (العروب) شمال مدينة (الخليل) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب قتادة غنيمات (20 عاما) عقب إطلاق النار عليه قرب مخيم (العروب).
وأظهر شريط مصور إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من الرصاص الحي على شاب فلسطيني ما أدى الى استشهاده واحتجاز جثمانه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد خمسة فلسطينيين جراء عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدن (جنين) و (طوباس) و(نابلس) لترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 90 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الجاري.
في حين ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا وإصابة 14245 فلسطينيا بجروح مختلفة. (النهاية)
ن ق / ر س
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