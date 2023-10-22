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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم (العروب) شمال مدينة (الخليل) بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب قتادة غنيمات (20 عاما) عقب إطلاق النار عليه قرب مخيم (العروب).
وأظهر شريط مصور إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من الرصاص الحي على شاب فلسطيني ما أدى الى استشهاده واحتجاز جثمانه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد خمسة فلسطينيين جراء عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدن (جنين) و (طوباس) و(نابلس) لترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 90 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الجاري.
في حين ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا وإصابة 14245 فلسطينيا بجروح مختلفة. (النهاية)

ن ق / ر س



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