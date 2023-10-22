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العاهل الأردني: العدوان على غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 10 (كونا)-- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد ان استمرار الحرب على قطاع غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني بكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.
ووفق البيان أكد العاهل الأردني "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك".
على الصعيد ذاته أكد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين اليوم ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.
ووفق بيان للديوان الملكي اكد الملك عبدالله الثاني أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تأكيدها أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع.
وتأتي لقاءات العاهل الأردني في إطار جهود تبذل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أودى حتى الان بحياة 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا وإصابة 14245 فلسطينيا بجروح مختلفة. (النهاية)

أ ب / م م ج




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