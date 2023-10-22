وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: الشعب الفلسطيني ترك وحيدا وانتهكت حقوقه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 22 - 10 (كونا) -- انتقدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور اليوم الأحد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.
وقالت باندور في تصريح للصحفيين عقب لقائها نظيرها الإيراني حسين عبداللهيان في طهران إن "الشعب الفلسطيني ترك وحيدا وانتهكت حقوقه" مؤكدة في الوقت نفسه موقف (بريتوريا) الداعم للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين اعتبرت باندور ان الشراكة بين البلدين باتت "قوية أكثر من قبل" وأن الفرص متوفرة للتعاون بينهما في شتى المجالات.
ودعت باندور إلى تعزيز التعاون بين (طهران) و(بريتوريا) في مجالي الطاقة والزراعة باعتبار ان إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية وجنوب إفريقيا تنتج أفضل اللحوم على مستوى العالم.
وجدد وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق اليوم تحذير بلاده من خروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة إذا ما استمرت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وتزور باندور العاصمة طهران بدعوة من نظيرها الإيراني لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
م و / ر س
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