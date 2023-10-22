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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: الشعب الفلسطيني ترك وحيدا وانتهكت حقوقه

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 22 - 10 (كونا) -- انتقدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور اليوم الأحد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.
وقالت باندور في تصريح للصحفيين عقب لقائها نظيرها الإيراني حسين عبداللهيان في طهران إن "الشعب الفلسطيني ترك وحيدا وانتهكت حقوقه" مؤكدة في الوقت نفسه موقف (بريتوريا) الداعم للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين اعتبرت باندور ان الشراكة بين البلدين باتت "قوية أكثر من قبل" وأن الفرص متوفرة للتعاون بينهما في شتى المجالات.
ودعت باندور إلى تعزيز التعاون بين (طهران) و(بريتوريا) في مجالي الطاقة والزراعة باعتبار ان إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية وجنوب إفريقيا تنتج أفضل اللحوم على مستوى العالم.
وجدد وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق اليوم تحذير بلاده من خروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة إذا ما استمرت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وتزور باندور العاصمة طهران بدعوة من نظيرها الإيراني لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

م و / ر س




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