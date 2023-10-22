(الصحفيين العرب) يجدد رفضه تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- جدد اتحاد الصحفيين العرب اليوم الأحد موقفه الرافض بقوة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلي مصر والأردن.
ورفض الاتحاد في بيان صحفي خلال اجتماع استثنائي اختزال القضية الفلسطينية فى الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب ارض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.
ودان الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة مطالبا الأمم المتحدة والرأي العام الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة ملاحقة مسؤولي قوات الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب التي اقترفوها في حق الشعب الفلسطيني واعتبار الاحتلال الاسرائيلي "كيان إرهابي".
وقرر الاتحاد إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق في مواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية بدءا بما يحدث فى غزة والضفة الغربية.
وأكد اتحاد الصحفيين العرب رصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية مطالبا المؤسسات الاعلانية العربية وقف استضافة "مجرمي الحرب الصهاينة" المحرضين على قتل الفلسطينيين.
وشدد على ادانة الاتحاد محاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية في إطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحفية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب.
ودعا اتحاد الصحفيين العرب الاتحاد الدولي للصحفيين إلى ضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من اجل التصدي لذلك.
وأشار البيان الى اقرار الأمانة العامة للاتحاد دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحفيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيا.
وحث على ضرورة إغاثة عوائل شهداء الصحافة فى إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وحيا الاتحاد صمود الفلسطينيين المنسجم مع الارادة الشعبية العربية والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلي غزة مثمنا جهود مصر لفتح معبر رفح واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.
وقررت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة للحق الفلسطيني. (النهاية)
م م / م م ج
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