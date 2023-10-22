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(الصحفيين العرب) يجدد رفضه تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين

10/22/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- جدد اتحاد الصحفيين العرب اليوم الأحد موقفه الرافض بقوة لكل أشكال تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة الإبادة العرقية ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلي مصر والأردن.
ورفض الاتحاد في بيان صحفي خلال اجتماع استثنائي اختزال القضية الفلسطينية فى الجوانب الإنسانية وتغييب عمقها التاريخي لكونها قضية احتلال واغتصاب ارض فلسطينية تستوجب حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بكل الوسائل التي تبيحها القوانين الدولية.
ودان الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة مطالبا الأمم المتحدة والرأي العام الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية القانونية والفعلية والسياسية للشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة ملاحقة مسؤولي قوات الاحتلال الإسرائيلي عن كل جرائم الحرب التي اقترفوها في حق الشعب الفلسطيني واعتبار الاحتلال الاسرائيلي "كيان إرهابي".
وقرر الاتحاد إنشاء منصة دائمة لكشف الحقائق في مواجهة موجة التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية بدءا بما يحدث فى غزة والضفة الغربية.
وأكد اتحاد الصحفيين العرب رصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع عن أخلاقيات المهنة الصحفية مطالبا المؤسسات الاعلانية العربية وقف استضافة "مجرمي الحرب الصهاينة" المحرضين على قتل الفلسطينيين.
وشدد على ادانة الاتحاد محاولة كيان الاحتلال إغلاق المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية في إطار سياسة التضييق وخنق الحريات الصحفية وممارسة جرائمها البشعة بلا رقيب ولا حسيب.
ودعا اتحاد الصحفيين العرب الاتحاد الدولي للصحفيين إلى ضرورة التحرك المشترك لفضح هذه الممارسات ووضع حد لها واتخاذ كل التدابير من اجل التصدي لذلك.
وأشار البيان الى اقرار الأمانة العامة للاتحاد دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لعقد اجتماع مشترك عاجل حول استهداف الصحفيين وضرورة ملاحقة المجرمين قضائيا.
وحث على ضرورة إغاثة عوائل شهداء الصحافة فى إطار جهد مشترك بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والهياكل الإقليمية والمهنية ذات الصلة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذه الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وحيا الاتحاد صمود الفلسطينيين المنسجم مع الارادة الشعبية العربية والجهود العربية والدولية التي تبذل لوقف الحرب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلي غزة مثمنا جهود مصر لفتح معبر رفح واستدامة وصول المساعدات المطلوبة لغزة.
وقررت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والتواصل مع المنظمات العربية والدولية لتنسيق المواقف والإجراءات الواجب اتخاذها لنصرة للحق الفلسطيني. (النهاية)

م م / م م ج




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