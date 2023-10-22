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الكويت بطلا للسوبر المحلي لكرة السلة للمرة السابعة بتغلبه على القادسية (113 - 82)

10/22/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- توج نادي الكويت بطلا لكأس السوبر المحلي لكرة السلة للمرة السابعة بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (113-82) في نهائي النسخة الثامنة الذي أقيم مساء اليوم الأحد ليؤكد هيمنته التاريخية على البطولة.
وفرض الكويت حامل لقب (الدوري) و(الكأس) الموسم الماضي أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على صالة الاتحاد الكويتي للعبة في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي للصالات المغطاة.
فمنذ بداية اللقاء ظهر لاعبو الكويت في تحركات جيدة تحت السلة وخارج القوس لينتهي الشوط الأول بفارق 16 نقطة لصالحهم بواقع (60 - 44).
وواصل الكويت أفضليته الكبيرة في مجريات المباراة بفضل تألق لاعبيه المحليين والمحترفين ليتمكن من تحقيق الفوز بفارق 31 نقطة محققا البطولة الأولى له بانطلاقة هذا الموسم (2023 - 2024).
وحاول القادسية الذي تأهل لهذه المباراة كونه وصيف كأس الاتحاد للموسم الماضي العودة إلى اللقاء إلا أن تميز الكويت دفاعا وهجوما حال دون ذلك.
وعقب المباراة التي تعد تدشينا لمسابقات الاتحاد المحلية توج رئيس الاتحاد ضاري برجس الفريقين بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الناديين. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع



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