الكويت بطلا للسوبر المحلي لكرة السلة للمرة السابعة بتغلبه على القادسية (113 - 82)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- توج نادي الكويت بطلا لكأس السوبر المحلي لكرة السلة للمرة السابعة بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (113-82) في نهائي النسخة الثامنة الذي أقيم مساء اليوم الأحد ليؤكد هيمنته التاريخية على البطولة.
وفرض الكويت حامل لقب (الدوري) و(الكأس) الموسم الماضي أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على صالة الاتحاد الكويتي للعبة في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي للصالات المغطاة.
فمنذ بداية اللقاء ظهر لاعبو الكويت في تحركات جيدة تحت السلة وخارج القوس لينتهي الشوط الأول بفارق 16 نقطة لصالحهم بواقع (60 - 44).
وواصل الكويت أفضليته الكبيرة في مجريات المباراة بفضل تألق لاعبيه المحليين والمحترفين ليتمكن من تحقيق الفوز بفارق 31 نقطة محققا البطولة الأولى له بانطلاقة هذا الموسم (2023 - 2024).
وحاول القادسية الذي تأهل لهذه المباراة كونه وصيف كأس الاتحاد للموسم الماضي العودة إلى اللقاء إلا أن تميز الكويت دفاعا وهجوما حال دون ذلك.
وعقب المباراة التي تعد تدشينا لمسابقات الاتحاد المحلية توج رئيس الاتحاد ضاري برجس الفريقين بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الناديين. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
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