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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في (نابلس) ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 93

10/22/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 10 (كونا)-- استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 93 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الشاب جهاد صالح (29 عاما) والفتى محمد ابو زر (17 عاما) استشهدا جراء إصابتهما برصاص الاحتلال في (زواتا) غرب مدينة نابلس.
وأضافت أن صابتين وصلتا إلى مستشفى (رفيديا) الحكومي إحداها خطيرة بالصدر وإصابة ثالثة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى (العربي) التخصصي في المدينة.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية ودارت مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن إلى 93 شهيدا. (النهاية)

ن ق / م م ج




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