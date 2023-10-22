استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في (نابلس) ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 93

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 22 - 10 (كونا)-- استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 93 شهيدا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الشاب جهاد صالح (29 عاما) والفتى محمد ابو زر (17 عاما) استشهدا جراء إصابتهما برصاص الاحتلال في (زواتا) غرب مدينة نابلس.
وأضافت أن صابتين وصلتا إلى مستشفى (رفيديا) الحكومي إحداها خطيرة بالصدر وإصابة ثالثة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى (العربي) التخصصي في المدينة.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية ودارت مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن إلى 93 شهيدا. (النهاية)
ن ق / م م ج
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